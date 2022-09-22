Станислав Наумов попросил Сергея Шойгу задействовать его в спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представляющий Челябинскую область в Госдуме депутат от ЛДПР Станислав Наумов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой задействовать его в рамках указа о частичной мобилизации. Несмотря на почти предельный возраст, он готов пройти необходимую переподготовку как офицер запаса.

«После обучения на военной кафедре в УрГУ я имею звание лейтенанта запаса, 4 октября мне исполняется 50 лет. Я не служил в армии, и моя военная специальность не входит в перечень тех, которым в рамках частичной мобилизации отдается приоритет. Но я готов пройти переподготовку», — пояснил Наумов корреспонденту URA.RU.

Также парламентарий сообщил, что наладил контакты с командованием добровольческого батальона, сформированного в Челябинской области. У него уже попросили содействия в обеспечении военнослужащих необходимым снаряжением и решении хозяйственных задач.

О готовности поступить на службу, несмотря на положенную депутатам Госдумы бронь, Наумов сообщил 21 сентября. Ранее о том же заявил другой челябинский депутат Государственной думы, единоросс Олег Голиков. Также секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак назвал еще четырех парламентариев-единороссов, уже подавших заявления с просьбой мобилизовать их для участия в спецоперации на Украине.

Владимир Путин обратился 21 сентября к населению, сообщив, что издал указ о частичной мобилизации. Он распространяется на 300 тысяч резервистов, прежде всего служивших в армии и имеющих опыт боевых действий, а также обладателей дефицитных военных специальностей. В зону боевых действий не пошлют срочников, часть категорий населения (например, студенты) также не попадает под призыв. Главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военкоматов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер фактически объявил мобилизацию чиновников, запретив все отпуска для сотрудников муниципальных и областных органов власти.