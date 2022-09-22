Власти ХМАО увеличили размер стипендии для студентов

Размер стипендии для студентов в Югре увеличен на 10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре почти на 10% увеличат размеры стипендии студентов всех уровней образования. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

Решение об увеличении стипендии было принято на заседании окружного правительства. «Рост составит 9,8%. С принятием этого решения минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, увеличится с 1 370 до 1 513 рублей в месяц. По программе высшего профессионального образования размер стипендии вырастет с 3 793 до 4 167 рублей в месяц», — отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Повышение минимального уровня размера стипендий охватит все ступени высшего образования, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру и ординатуру. По отдельным направлениям подготовки в аспирантуре она составит порядка девяти тысяч рублей. Еще по ряду направлений аспирантуры, утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ, стипендия составит порядка 20 тысяч рублей. Столько же будут получать ординаторы», — сказал директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском государственном университете запустился проект «Аспирантура полной занятости». Она позволит выплачивать аспирантам именную стипендию до 45 тысяч рублей.