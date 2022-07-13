Вуз ХМАО решил вопрос со стипендиями для аспирантов

СурГУ стал участником федеральной программы развития «Приоритет-2030» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сургутский государственный университет запустил эксклюзивный для ХМАО проект «Аспирант полной занятости», который позволяет выплачивать аспирантам повышенную стипендию в размере 45 тысяч рублей. Это поможет им полностью погрузиться в научную карьеру, не теряя времени на подработку.

Аспиранты вуза могут получить до 45 тысяч рублей стипендии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«С 01 июля 2022 года в рамках федеральной программы развития Приоритет-2030 Сургутский государственный университет запустил новую стипендиальную программу. Путем конкурсного отбора, более 20 аспирантов СурГУ в течение осеннего семестра 2022 года, каждый месяц получат по 45 000 рублей, за добросовестный и ответственный вклад за развитие науки и технологий», — рассказал заместитель директора департамента образования и науки ХМАО Александр Гомзяк.

Такая стипендия избавит аспирантов от необходимости в подработке, позволив им полностью посвятить себя научной деятельности. Для участия в конкурсе необходимо взять на себя обязательство защитить диссертацию по итогу обучения в аспирантуре, а также иметь научные публикации и выступать на научных конференциях.

«Я являюсь младшим научным сотрудником, следовательно, совмещать учебную и рабочую деятельность в университете является большим полюсом. Не нужно будет работать где-то на стороне, можно будет больше времени уделять научной деятельности. Также итогом аспирантуры является научная диссертация, и данная программа, а также условия участия, способствуют успешной ее защите», — сказал аспирант 2-го курса СурГУ Исмаил Джариев.

В ХМАО аспиранты получают повышенные стипендии за счет федеральных субсидий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пресс-службе университета добавили, что на данный момент только 20 аспирантов могут рассчитывать на повышенную стипендию, однако уже через год их число планируется увеличить до 30 человек. Средства для выплаты стипендии будут поступать из бюджета ХМАО. Вместе с этим победители конкурса также имеют право на стипендию классическую, предусмотренную вузом. В итоге научный сотрудник может получать порядка 58 тысяч рублей в месяц.

В департаменте образования ХМАО добавили, что на данный момент программа «Приоритет-2030» на территории ХМАО реализована только в Сургутском университете. Аспиранты других государственных вузов в Ханты-Мансийске и Нижневартовске подчиняются напрямую Министерству науки и высшего образования, в связи с чем пользуются другими формами поддержки.

Так в Югорском государственном университете по очной форме обучения обучается 112 аспирантов. Из них за счет средств федерального бюджета стипендии получают 9 человек. Еще 96 человек получают выплаты за счет средств бюджета ХМАО. Стипендии аспирантам, обучающимся за счет средств субсидии РФ по приоритетным направлениям подготовки, выплачивается 18 500 рублей.

Для того, чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы молодые научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны.