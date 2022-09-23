В Москве полицейские усилят охрану сотрудников военкоматов, раздающих повестки

23 сентября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Полицейские будут дежурить у военкоматов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве полицейские сверхурочно будут охранять военкоматы и сотрудников, которые раздают повестки. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Отделы полиции в Москве выделяют по четверо сотрудников, которые будут сопровождать работников военкоматов при раздаче повесток. Двое пойдут в утреннюю смену — с 6 до 9 утра, еще двое — в вечернюю, с 20 до 23 вечера. Сотрудников обязали быть с оружием и по форме», — передает Baza. Наряд полиции будет состоять из четырех человек, в нем будут по два сотрудника от каждого районного отдела. Такие меры будут действовать 10 дней. Полиция будет дежурить у военкоматов в Москве для оперативного реагирования и сохранности зданий, отмечает telegram-канал. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в России объявили частичную мобилизацию. Призовут 300 тысяч военных запаса, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы Вячеслава Володина. Под частичную мобилизацию не попадают отдельные категории граждан.

В Москве полицейские сверхурочно будут охранять военкоматы и сотрудников, которые раздают повестки. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Отделы полиции в Москве выделяют по четверо сотрудников, которые будут сопровождать работников военкоматов при раздаче повесток. Двое пойдут в утреннюю смену — с 6 до 9 утра, еще двое — в вечернюю, с 20 до 23 вечера. Сотрудников обязали быть с оружием и по форме», — передает Baza. Наряд полиции будет состоять из четырех человек, в нем будут по два сотрудника от каждого районного отдела. Такие меры будут действовать 10 дней. Полиция будет дежурить у военкоматов в Москве для оперативного реагирования и сохранности зданий, отмечает telegram-канал. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в России объявили частичную мобилизацию. Призовут 300 тысяч военных запаса, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы Вячеслава Володина. Под частичную мобилизацию не попадают отдельные категории граждан.