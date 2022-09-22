22 сентября 2022

Бывший вице-мэр Сургута станет зампредом правительства Кировской области

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Заседание комиссии по выбору руководителя управления физической культуры и спорта. Сургут , жердев алексей
Алексей Жердев станет зампредом правительства Кировской области Фото:

Бывший вице-мэр Сургута Алексей Жердев в ближайшее время займет пост заместителя председателя правительства Кировской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Жердев переходит на работу в правительство Кировской области. Он станет вице-премьером и будет курировать в регионе сферу строительства, ЖКХ, транспорта, газификации. Ради этого предложения он и решил переехать из Сургута, где последний год работал в компании «Газпром трансгаз Сургут», — рассказал инсайдер. Сам Жердев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что еще одна чиновница из городской администрации — начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева переводом уходит в правительство Кировской области. Последние три года она находилась в отпуске за уходом ребенка.

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Бывший вице-мэр Сургута Алексей Жердев в ближайшее время займет пост заместителя председателя правительства Кировской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Жердев переходит на работу в правительство Кировской области. Он станет вице-премьером и будет курировать в регионе сферу строительства, ЖКХ, транспорта, газификации. Ради этого предложения он и решил переехать из Сургута, где последний год работал в компании «Газпром трансгаз Сургут», — рассказал инсайдер. Сам Жердев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что еще одна чиновница из городской администрации — начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева переводом уходит в правительство Кировской области. Последние три года она находилась в отпуске за уходом ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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