Бывший вице-мэр Сургута станет зампредом правительства Кировской области

Бывший вице-мэр Сургута Алексей Жердев в ближайшее время займет пост заместителя председателя правительства Кировской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Жердев переходит на работу в правительство Кировской области. Он станет вице-премьером и будет курировать в регионе сферу строительства, ЖКХ, транспорта, газификации. Ради этого предложения он и решил переехать из Сургута, где последний год работал в компании «Газпром трансгаз Сургут», — рассказал инсайдер. Сам Жердев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что еще одна чиновница из городской администрации — начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева переводом уходит в правительство Кировской области. Последние три года она находилась в отпуске за уходом ребенка.
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