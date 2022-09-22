Бывший вице-мэр Сургута станет зампредом правительства Кировской области

23 сентября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Алексей Жердев станет зампредом правительства Кировской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бывший вице-мэр Сургута Алексей Жердев в ближайшее время займет пост заместителя председателя правительства Кировской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Жердев переходит на работу в правительство Кировской области. Он станет вице-премьером и будет курировать в регионе сферу строительства, ЖКХ, транспорта, газификации. Ради этого предложения он и решил переехать из Сургута, где последний год работал в компании «Газпром трансгаз Сургут», — рассказал инсайдер. Сам Жердев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что еще одна чиновница из городской администрации — начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева переводом уходит в правительство Кировской области. Последние три года она находилась в отпуске за уходом ребенка.

Бывший вице-мэр Сургута Алексей Жердев в ближайшее время займет пост заместителя председателя правительства Кировской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Жердев переходит на работу в правительство Кировской области. Он станет вице-премьером и будет курировать в регионе сферу строительства, ЖКХ, транспорта, газификации. Ради этого предложения он и решил переехать из Сургута, где последний год работал в компании «Газпром трансгаз Сургут», — рассказал инсайдер. Сам Жердев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что еще одна чиновница из городской администрации — начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева переводом уходит в правительство Кировской области. Последние три года она находилась в отпуске за уходом ребенка.