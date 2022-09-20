20 сентября 2022
19 сентября 2022

Чиновница из Сургута переходит на работу в правительство Кировской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, чиновница, совещание, заседание, депутаты, шариковая ручка
Ирину Гордееву берут на работу в минюст Кировской области Фото:

Начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, переходит на работу в правительство Кировской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«У Гордеевой заканчивается отпуск по уходу за ребенком. Она решила продолжать карьеру не в Сургуте, а получила предложение о трудоустройстве в правительстве Кировской области. Она уйдет туда переводом», — сообщил источник.

Сама Гордеева в разговоре с URA.RU подтвердила планы о смене места работы. «Я перехожу на работу в министерство юстиции Кировской области. Назначение произойдет в конце недели, тогда я и смогу раскрыть новую должность», — прокомментировала Гордеева.

Ранее URA.RU сообщало, что пока Гордеева находилась в декрете, на место начальника правового управления мэрии Сургута была назначена Ольга Мухлаева. Прежде она занимала должность председателя юридического комитета в администрации Сургутского района.

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Начальник правового управления администрации Сургута Ирина Гордеева, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, переходит на работу в правительство Кировской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «У Гордеевой заканчивается отпуск по уходу за ребенком. Она решила продолжать карьеру не в Сургуте, а получила предложение о трудоустройстве в правительстве Кировской области. Она уйдет туда переводом», — сообщил источник. Сама Гордеева в разговоре с URA.RU подтвердила планы о смене места работы. «Я перехожу на работу в министерство юстиции Кировской области. Назначение произойдет в конце недели, тогда я и смогу раскрыть новую должность», — прокомментировала Гордеева. Ранее URA.RU сообщало, что пока Гордеева находилась в декрете, на место начальника правового управления мэрии Сургута была назначена Ольга Мухлаева. Прежде она занимала должность председателя юридического комитета в администрации Сургутского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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