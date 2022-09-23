57-летний житель Химок решил мобилизоваться после указа Путина

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Военкомат мотовилихинского района, ул.Урадьская 113. Пермь., военкомат, мобилизация, резервисты
Химчанин решился на добровольную мобилизацию, так как у него там много друзей и родственников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

57-летний житель Химок явился в военкомат для мобилизации. Он принял решение добровольно.

«Сейчас вышел указ [о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан] — рабочее место остается, и поэтому я спокойно подам заявление, чтобы пойти добровольцем. Мне 57 лет. Я готов», — передает слова жителя Химок «телеканал 360» в своем telegram-канале. «Там много друзей, родственников. У нас в обществе много казаков, которые оттуда приехали, которые там воевали. Мне не страшно», — ответил химчанин на вопрос, почему он готов добровольно пойти участвовать в спецоперации.

Ранее спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин пообещал кредитные каникулы и сохранение работы мобилизованным россиянам. «Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — заявил Володин.

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57-летний житель Химок явился в военкомат для мобилизации. Он принял решение добровольно. «Сейчас вышел указ [о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан] — рабочее место остается, и поэтому я спокойно подам заявление, чтобы пойти добровольцем. Мне 57 лет. Я готов», — передает слова жителя Химок «телеканал 360» в своем telegram-канале. «Там много друзей, родственников. У нас в обществе много казаков, которые оттуда приехали, которые там воевали. Мне не страшно», — ответил химчанин на вопрос, почему он готов добровольно пойти участвовать в спецоперации. Ранее спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин пообещал кредитные каникулы и сохранение работы мобилизованным россиянам. «Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — заявил Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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