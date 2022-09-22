В Тюмени прошел митинг в поддержку специальной военной операции

На акции выступили представители власти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на Цветном бульваре проходит патриотический митинг в поддержку СВО. Об этом с места событий сообщает корреспондент агентства URA.RU.

Перед горожанами выступил депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин: «Я очень рад, что сегодня вся Тюмень и вся страна вместе с нашими братьями. Я надеюсь, что мы с честью и достоинством выполним ту задачу, которую поставил нам верховный главнокомандующий. Пусть знают в Украине, Еврорейхе и НАТО, что мы придем! Победа будет за нами!» — высказался чиновник.

На митинге присутствовало более тысячи человек. Точную информацию о количестве пришедших агентство запросило в пресс-службе УМВД.

Митинг «Своих не бросаем» проходит в поддержку специальной военной операции России, референдумов на Донбассе и освобожденных территориях Украины. 21 сентября Владимир Путин о частичной мобилизации в стране 21 сентября.