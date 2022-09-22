22 сентября 2022

Тюменцы собрались на акции «Своих не бросаем». Фото, видео

В Тюмени прошел митинг в поддержку специальной военной операции
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг. Тюмень
На акции выступили представители власти Фото:

В Тюмени на Цветном бульваре проходит патриотический митинг в поддержку СВО. Об этом с места событий сообщает корреспондент агентства URA.RU.

Перед горожанами выступил депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин: «Я очень рад, что сегодня вся Тюмень и вся страна вместе с нашими братьями. Я надеюсь, что мы с честью и достоинством выполним ту задачу, которую поставил нам верховный главнокомандующий. Пусть знают в Украине, Еврорейхе и НАТО, что мы придем! Победа будет за нами!» — высказался чиновник.

На митинге присутствовало более тысячи человек. Точную информацию о количестве пришедших агентство запросило в пресс-службе УМВД.

Митинг «Своих не бросаем» проходит в поддержку специальной военной операции России, референдумов на Донбассе и освобожденных территориях Украины. 21 сентября Владимир Путин о частичной мобилизации в стране 21 сентября.

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В Тюмени на Цветном бульваре проходит патриотический митинг в поддержку СВО. Об этом с места событий сообщает корреспондент агентства URA.RU. Перед горожанами выступил депутат Госдумы от Тюмени Николай Брыкин: «Я очень рад, что сегодня вся Тюмень и вся страна вместе с нашими братьями. Я надеюсь, что мы с честью и достоинством выполним ту задачу, которую поставил нам верховный главнокомандующий. Пусть знают в Украине, Еврорейхе и НАТО, что мы придем! Победа будет за нами!» — высказался чиновник. На митинге присутствовало более тысячи человек. Точную информацию о количестве пришедших агентство запросило в пресс-службе УМВД. Митинг «Своих не бросаем» проходит в поддержку специальной военной операции России, референдумов на Донбассе и освобожденных территориях Украины. 21 сентября Владимир Путин о частичной мобилизации в стране 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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