В смертельном ДТП на трассе под Тюменью погибли два человека

На трассе под Тюменью произошло смертельное ДТП

Легковушка столкнулась с большегрузом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пассажир и водитель автомобиля «Шевроле Нива» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом на автодороге Тюмень-Омск. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

«Два человека погибли в ДТП на 348-м километре автодороги Тюмень-Омск. Здесь столкнулись «Шевроле Нива» и большегруз «Ивеко». Предварительно, водитель «Нивы», разворачиваясь на трассе, нарушил очередность проезда. Погибли водитель и пассажиры «Нивы», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее агентство писало о том, как на этой же трассе случилось массовое ДТП. Тогда большегруз International въехал в колонну машин, стоящих у светофора на дороге, в месте ремонта моста. На месте аварии было частично парализовано движение.