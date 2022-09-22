22 сентября 2022

В смертельном ДТП на трассе под Тюменью погибли два человека

На трассе под Тюменью произошло смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи
Легковушка столкнулась с большегрузом Фото:

Пассажир и водитель автомобиля «Шевроле Нива» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом на автодороге Тюмень-Омск. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

«Два человека погибли в ДТП на 348-м километре автодороги Тюмень-Омск. Здесь столкнулись «Шевроле Нива» и большегруз «Ивеко». Предварительно, водитель «Нивы», разворачиваясь на трассе, нарушил очередность проезда. Погибли водитель и пассажиры «Нивы», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее агентство писало о том, как на этой же трассе случилось массовое ДТП. Тогда большегруз International въехал в колонну машин, стоящих у светофора на дороге, в месте ремонта моста. На месте аварии было частично парализовано движение.

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Пассажир и водитель автомобиля «Шевроле Нива» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом на автодороге Тюмень-Омск. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области. «Два человека погибли в ДТП на 348-м километре автодороги Тюмень-Омск. Здесь столкнулись «Шевроле Нива» и большегруз «Ивеко». Предварительно, водитель «Нивы», разворачиваясь на трассе, нарушил очередность проезда. Погибли водитель и пассажиры «Нивы», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее агентство писало о том, как на этой же трассе случилось массовое ДТП. Тогда большегруз International въехал в колонну машин, стоящих у светофора на дороге, в месте ремонта моста. На месте аварии было частично парализовано движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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