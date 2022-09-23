Юрист рассказал, в каком случае россиянам нужно идти в военкомат

Россиянам нужно идти в военкомат, если они получили повестку и расписались в ней. Об этом URA.RU сообщил юрист по защите прав военнослужащих Сергей Егоров.
«Явиться в военкомат человек обязан только в том случае, если лично получил повестку и расписался в ней. Во время частичной мобилизации нужно всегда иметь при себе военный билет и паспорт, чтобы избежать недоразумений», — сказал Егоров в разговоре с URA.RU. Он отметил, что повестку могут вручить в любом месте.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Ограниченно годные россияне с категорией «В» в военном билете подлежат мобилизации, сообщил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. Однако их будут призывать в последнюю очередь. Под частичную мобилизацию не попадают сотрудники аккредитованных организаций сферы информационных технологий, информации и связи, а также задействованные в обеспечении безопасности и функционирования связи.
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Россиянам нужно идти в военкомат, если они получили повестку и расписались в ней. Об этом URA.RU сообщил юрист по защите прав военнослужащих Сергей Егоров. «Явиться в военкомат человек обязан только в том случае, если лично получил повестку и расписался в ней. Во время частичной мобилизации нужно всегда иметь при себе военный билет и паспорт, чтобы избежать недоразумений», — сказал Егоров в разговоре с URA.RU. Он отметил, что повестку могут вручить в любом месте. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Ограниченно годные россияне с категорией «В» в военном билете подлежат мобилизации, сообщил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. Однако их будут призывать в последнюю очередь. Под частичную мобилизацию не попадают сотрудники аккредитованных организаций сферы информационных технологий, информации и связи, а также задействованные в обеспечении безопасности и функционирования связи.