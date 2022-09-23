Юрист рассказал, в каком случае россиянам нужно идти в военкомат

Юрист: россиянам нужно идти в военкомат при наличии подписанной повестки
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Вениамин Помазкин, интервью. Екатеринбург, военный билет
Юрист порекомендовал носить с собой военный билет во время частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россиянам нужно идти в военкомат, если они получили повестку и расписались в ней. Об этом URA.RU сообщил юрист по защите прав военнослужащих Сергей Егоров.

«Явиться в военкомат человек обязан только в том случае, если лично получил повестку и расписался в ней. Во время частичной мобилизации нужно всегда иметь при себе военный билет и паспорт, чтобы избежать недоразумений», — сказал Егоров в разговоре с URA.RU. Он отметил, что повестку могут вручить в любом месте.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Ограниченно годные россияне с категорией «В» в военном билете подлежат мобилизации, сообщил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. Однако их будут призывать в последнюю очередь. Под частичную мобилизацию не попадают сотрудники аккредитованных организаций сферы информационных технологий, информации и связи, а также задействованные в обеспечении безопасности и функционирования связи.

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Россиянам нужно идти в военкомат, если они получили повестку и расписались в ней. Об этом URA.RU сообщил юрист по защите прав военнослужащих Сергей Егоров. «Явиться в военкомат человек обязан только в том случае, если лично получил повестку и расписался в ней. Во время частичной мобилизации нужно всегда иметь при себе военный билет и паспорт, чтобы избежать недоразумений», — сказал Егоров в разговоре с URA.RU. Он отметил, что повестку могут вручить в любом месте. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Ограниченно годные россияне с категорией «В» в военном билете подлежат мобилизации, сообщил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. Однако их будут призывать в последнюю очередь. Под частичную мобилизацию не попадают сотрудники аккредитованных организаций сферы информационных технологий, информации и связи, а также задействованные в обеспечении безопасности и функционирования связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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