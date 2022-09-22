Жители Кургана одобрили проведение референдумов по присоединению к России

Курганцы положительно отнеслись к проведению референдумов по присоединению к России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана приняли участие в уличном опросе, в котором выразили согласие с проведением референдумов на территориях ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Большинство уверены, что это приведет к миру на территориях, где будут проводить референдумы. Видео с опросом разместил местный telegram-канал.

«Уличный опрос показал, что жители Курганской области позитивно относятся к проведению референдумов», — гласит подпись к посту на канале «Курганский нытик». По признанию нескольких участников опроса, они следят за за присоединением новых территорий.

Курганцы уверены, что после присоединения жители данных регионов будут жить мирно и спокойно. Также они не сомневаются, что участники референдумов выскажутся единодушно за присоединение к России.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский избирком окажет помощь в проведении референдумов о присоединении к России. Также сотни курганцев собрались на митинг в поддержку референдумов в городском парке.