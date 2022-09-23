23 сентября 2022

Терапевт Лазуренко объяснила, что вредит желчному пузырю

Терапевт Лазуренко: кофе, алкоголь, жареная и острая пища негативно влияют на желчный пузырь
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан
Копченые продукты негативно сказываются на работе желчного пузыря Фото:

На желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, никотин, жареная, острая и копченая еда и длительные перерывы между приемами пищи. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко.

«Общие рекомендации, которые желчный пузырь не любит, это кофе, алкоголь, никотиновая нагрузка. Еще длительные промежутки между приемами пищи, а также не очень любит острое, жареное, копченое, тем более химически копченое. И, конечно, к соли он может критично относиться», — сказала Наталья Лазуренко.

По словам диетолога, для поддержания стабильной работы желчного пузыря необходимо грамотно пить воду. «Хороший проводник для адекватного сокращения желчного пузыря, это вода. Я своим пациентам всегда даю рекомендации по воде. Не призываю пить 2-3 литра воды. Это надо делать равномерно, регулярно и распределять в течение всего дня. С некоторыми пациентами даже прописываем время», — отметила специалист.

Также желчный пузырь может подвергнутся воспалению из-за нескольких причин, добавила Лазуренко. «Все, что мы едим сказывается на желчевыводящих протоках и желчном пузыре. Все знают, что есть желчнокаменная болезнь, то есть, когда происходит процесс воспаления, его может спровоцировать что угодно. Стресс, вирусная, бактериальная инфекция, большие интервалы между приемами пищи», — заключила собеседница агентства.

Ранее онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в разговоре с URA.RU назвал неочевидные признаки рака желудка. Это могут быть слабость, потеря веса, потеря аппетита и отвращения к мясу являются.

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На желчном пузыре негативно сказываются кофе, алкоголь, никотин, жареная, острая и копченая еда и длительные перерывы между приемами пищи. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко. «Общие рекомендации, которые желчный пузырь не любит, это кофе, алкоголь, никотиновая нагрузка. Еще длительные промежутки между приемами пищи, а также не очень любит острое, жареное, копченое, тем более химически копченое. И, конечно, к соли он может критично относиться», — сказала Наталья Лазуренко. По словам диетолога, для поддержания стабильной работы желчного пузыря необходимо грамотно пить воду. «Хороший проводник для адекватного сокращения желчного пузыря, это вода. Я своим пациентам всегда даю рекомендации по воде. Не призываю пить 2-3 литра воды. Это надо делать равномерно, регулярно и распределять в течение всего дня. С некоторыми пациентами даже прописываем время», — отметила специалист. Также желчный пузырь может подвергнутся воспалению из-за нескольких причин, добавила Лазуренко. «Все, что мы едим сказывается на желчевыводящих протоках и желчном пузыре. Все знают, что есть желчнокаменная болезнь, то есть, когда происходит процесс воспаления, его может спровоцировать что угодно. Стресс, вирусная, бактериальная инфекция, большие интервалы между приемами пищи», — заключила собеседница агентства. Ранее онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в разговоре с URA.RU назвал неочевидные признаки рака желудка. Это могут быть слабость, потеря веса, потеря аппетита и отвращения к мясу являются.
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