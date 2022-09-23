Песков назвал фейками информацию об увеличении числа мобилизованных

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков ответил на вопрос о числе призывников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения об увеличении количества мобилизованных свыше 300 тысяч. Ранее он опроверг информацию о 1 и 1,2 млн призывников.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения об увеличении количества мобилизованных свыше 300 тысяч. Ранее он опроверг информацию о 1 и 1,2 млн призывников. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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