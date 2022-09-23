Песков назвал фейками информацию об увеличении числа мобилизованных

Песков ответил на вопрос о числе призывников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения об увеличении количества мобилизованных свыше 300 тысяч. Ранее он опроверг информацию о 1 и 1,2 млн призывников.
Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян.
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