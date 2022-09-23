Россияне массово предлагают помощь в передержке домашних питомцев мобилизованных

23 сентября 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Россияне делятся друг с другом контактами, чтобы найти временных хозяев для домашних животных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи форума Pikabu предложили взять на передержку домашних животных мобилизованных россиян. У некоторых комментаторов уже есть питомцы, поэтому они отметили, что готовы временно присмотреть за чужими. «Уже не раз видела посты с вопросами, как быть одиноким людям с животными. Давайте поможем друг другу. Пусть животные не останутся без присмотра! Пусть не появятся новые бездомные, если в сложной ситуации их некуда деть! Если вы готовы приютить животных, пишите пожалуйста с указанием города», — написала пользователь Pikabu с ником zopka.muravja. Запись набрала 387 комментариев. Некоторые написали, что у них уже есть свои питомцы, и они готовы временно взять животных мобилизованных россиян. Участники форума также уточняют, каких животных готовы приютить и на каких условиях. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. Мобилизованным сохранят рабочие места, сообщают « Невские новости » со ссылкой на постановление правительства РФ. Спецоперация началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию на Украине.

Пользователи форума Pikabu предложили взять на передержку домашних животных мобилизованных россиян. У некоторых комментаторов уже есть питомцы, поэтому они отметили, что готовы временно присмотреть за чужими. «Уже не раз видела посты с вопросами, как быть одиноким людям с животными. Давайте поможем друг другу. Пусть животные не останутся без присмотра! Пусть не появятся новые бездомные, если в сложной ситуации их некуда деть! Если вы готовы приютить животных, пишите пожалуйста с указанием города», — написала пользователь Pikabu с ником zopka.muravja. Запись набрала 387 комментариев. Некоторые написали, что у них уже есть свои питомцы, и они готовы временно взять животных мобилизованных россиян. Участники форума также уточняют, каких животных готовы приютить и на каких условиях. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. Мобилизованным сохранят рабочие места, сообщают «Невские новости» со ссылкой на постановление правительства РФ. Спецоперация началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию на Украине.