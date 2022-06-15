Россиян предупредили о повышении цен за коммунальные услуги 16 июня 2022 в 03:43 Размер текста - 17 + Наибольшее подорожание услуг ЖКХ ожидает жителей Чечни, Дагестана, Татарстана и Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля возрастут на 3,2-6,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ФАС рассказали, что цены будут проиндексированы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, передают «Известия». В документе указано, что тарифы могут подняться на 3,2-6,5% в зависимости от региона. Самые низкие допустимые планки повышения тарифов на ЖКУ утверждена в Республике Марий Эл (3,2%), Удмуртии (3,4%), республике Алтай (3,4%) и Камчатской крае (3,8%). Наиболее высокое повышение цен ожидает Чеченскую республику (6,5%), Дагестан (6%), Татарстан и Крым (6,2%). Ранее депутат Госдумы РФ Николай Алексеенко в беседе с URA.RU заявил, что индексацию тарифов ЖКХ отвязали от показателя инфляции. Также в Минстрое РФ предложили повышать плату за содержание дома и ремонт без согласования с жильцами. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля возрастут на 3,2-6,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ФАС рассказали, что цены будут проиндексированы в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, передают «Известия». В документе указано, что тарифы могут подняться на 3,2-6,5% в зависимости от региона. Самые низкие допустимые планки повышения тарифов на ЖКУ утверждена в Республике Марий Эл (3,2%), Удмуртии (3,4%), республике Алтай (3,4%) и Камчатской крае (3,8%). Наиболее высокое повышение цен ожидает Чеченскую республику (6,5%), Дагестан (6%), Татарстан и Крым (6,2%). Ранее депутат Госдумы РФ Николай Алексеенко в беседе с URA.RU заявил, что индексацию тарифов ЖКХ отвязали от показателя инфляции. Также в Минстрое РФ предложили повышать плату за содержание дома и ремонт без согласования с жильцами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям