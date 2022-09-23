Финляндия запрещает въезд по шенгенским визам для россиян 23 сентября 2022 в 21:31 Размер текста - 17 + Россияне не смогут приехать в Финляндию для туризма Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Финляндия готовит запрет для въезда россиян по шенгенским визам. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции. «Это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет принято очень быстро. Финляндия также не хочет быть страной транзита для шенгенских виз, выданных другими странами», — цитирует Хаависто The Moscow Times (внесен в список заблокированных ресурсов). Планируется, что россияне смогут приезжать в Финляндию к друзьям и родственникам. Также будет отменен облегченный порядок получения виз для владельцев недвижимости из России. Ранее Евросоюз отменил упрощенный порядок выдачи виз россиянам, страны Прибалтики запретили въезд россиянам по шенгенским визам. Такие меры стали ответом западных стран на спецоперацию РФ на Украине. В МИД РФ заявляли, что не планируют вводить зеркальные меры на такие запреты. До этого власти Финляндии ограничили въезд в страну для россиян и выдачу виз, передает RT. Финляндия готовит запрет для въезда россиян по шенгенским визам. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции. «Это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет принято очень быстро. Финляндия также не хочет быть страной транзита для шенгенских виз, выданных другими странами», — цитирует Хаависто The Moscow Times (внесен в список заблокированных ресурсов). Планируется, что россияне смогут приезжать в Финляндию к друзьям и родственникам. Также будет отменен облегченный порядок получения виз для владельцев недвижимости из России. Ранее Евросоюз отменил упрощенный порядок выдачи виз россиянам, страны Прибалтики запретили въезд россиянам по шенгенским визам. Такие меры стали ответом западных стран на спецоперацию РФ на Украине. В МИД РФ заявляли, что не планируют вводить зеркальные меры на такие запреты. До этого власти Финляндии ограничили въезд в страну для россиян и выдачу виз, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям