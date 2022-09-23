Власти назвали новые основания для отсрочки от мобилизации

Отсрочку получают также россияне, занятые постоянным уходом за членом семьи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россиянам, в одиночку воспитывающим ребенка до 16 лет, полагается отсрочка от мобилизации. Об этом URA.RU сообщили на горячей линии по вопросам частичной мобилизации.
«Россияне, в одиночку воспитывающие ребенка до 16 лет или занятые постоянным уходом за членом семьи, не будут мобилизованы», — сообщили на горячей линии. На горячей линии также отметили, что каждая отдельная ситуация будет рассматриваться индивидуально.
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч россиян.
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