Глава СК взял под контроль инцидент с тюменским ребенком, потерявшим нос из-за операции

Недоношенный ребенок мог потерять кончик носа из-за проблем со здоровьем Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о пострадавшем в одной из тюменских больниц ребенке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 21 августа, когда недоношенный ребенок из-за ожога во время СИПАП-терапии потерял кончик носа.

«Глава СК России поручил доложить об обстоятельствах травмирования малолетнего ребенка в Тюменской области. Проверкой данного происшествия занимались органы полиции, однако по инициативе следственного управления СК России по Тюменской области для организации дальнейшей проверки материалы были переданы в производство региональных следственных органов СК России», — сообщили в telegram-канале силовой структуры. Там также уточнили, что сейчас решается вопрос по возбуждению уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в одной из больниц Тюмени ребенок во время операции потерял кончик носа. Мать девочки назвала причины, по которым такое могло произойти. Источник агентства при этом уточнил, что у недоношенного ребенка могли быть проблемы со здоровьем, из-за чего нос и мог повредиться.