Сомнолог Бузунов назвал эффективные техники быстрого засыпания

Сомнолог Бузунов: техника обратного мигания и дыхание позволят быстро уснуть

24 сентября 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Благодаря технике обратного моргания человек может уснуть за 5-7 минут Фото: Анна Майорова © URA.RU Техника обратного мигания, когда человек должен открывать глаза через каждые десять секунд и дыхание на счет позволят быстро погрузиться в сон. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. «Мне нравится техника обратного мигания. Смысл в том, что просишь человека на секунду открыть глаза, потом закрыть и посчитать до десяти. Потом опять на секунду открываешь и на десять секунд закрываешь. И человеку каждый раз будет не очень хотеть открывать глаза. Буквально 5-7 минут такой техники и развивается сонливость», — сказал Роман Бузунов. «Следующая техника — дыхательная. Эта тоже идет на счет до восьми. На четыре — вдыхаешь, на семь — задерживаешь, на восемь — выдыхаешь. Такое контролируемое замедленное дыхание рефлекторно тормозит нервную систему. Когда человек считает про себя он не может логично мыслить и у него меньше эмоций», — добавил профессор. Сомнолог уточнил, что также можно прибегнуть к медитативным техникам. «Еще одна техника немного сложная. Это техника мышечной релаксации, когда человек напряг одни мышцы, расслабил. Потом другие напряг, расслабил. Или можно какую-то медитацию послушать. Такие сказки для сна, причем они еще специально написаны с визуализацией», — отметил врач. Ранее сомнолог Медицинской академии им. Сеченова Михаил Полуэктов рассказал о вреде чтения перед сном. По его словам, отказ от чтения входит в правило гигиены сна, которая подразумевает, что в мозге должна выстраиваться последовательность действий, условное рефлексное засыпание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Техника обратного мигания, когда человек должен открывать глаза через каждые десять секунд и дыхание на счет позволят быстро погрузиться в сон. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. «Мне нравится техника обратного мигания. Смысл в том, что просишь человека на секунду открыть глаза, потом закрыть и посчитать до десяти. Потом опять на секунду открываешь и на десять секунд закрываешь. И человеку каждый раз будет не очень хотеть открывать глаза. Буквально 5-7 минут такой техники и развивается сонливость», — сказал Роман Бузунов. «Следующая техника — дыхательная. Эта тоже идет на счет до восьми. На четыре — вдыхаешь, на семь — задерживаешь, на восемь — выдыхаешь. Такое контролируемое замедленное дыхание рефлекторно тормозит нервную систему. Когда человек считает про себя он не может логично мыслить и у него меньше эмоций», — добавил профессор. Сомнолог уточнил, что также можно прибегнуть к медитативным техникам. «Еще одна техника немного сложная. Это техника мышечной релаксации, когда человек напряг одни мышцы, расслабил. Потом другие напряг, расслабил. Или можно какую-то медитацию послушать. Такие сказки для сна, причем они еще специально написаны с визуализацией», — отметил врач. Ранее сомнолог Медицинской академии им. Сеченова Михаил Полуэктов рассказал о вреде чтения перед сном. По его словам, отказ от чтения входит в правило гигиены сна, которая подразумевает, что в мозге должна выстраиваться последовательность действий, условное рефлексное засыпание.