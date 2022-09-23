23 сентября 2022

Председатель ЦИК ДНР поблагодарил членов комиссий за самоотверженность

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Заседание избирательной комиссии. Курган, бюллетени, герб россии, голосование, избиратели, урна голосования
Жители ДНР голосуют за вхождение в состав России Фото:
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Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов избирательных комиссий за работу на референдуме. По его словам, в первый день не зафиксировали нарушений во время голосования.

«Очень глубокое уважение вызывает самоотверженный труд наших членов комиссий, а это в основном женщины. Да, с ними есть сотрудники полиции в сопровождении, но тем не менее их личная отвага достойна уважения. Я преклоняюсь перед нашими женщинами, членами участковых комиссий», — сказал Высоцкий.

По его словам, на референдуме работают шесть тысяч членов участковых комиссий. Всего в ДНР 700 участков. Высоцкий отметил, что во время голосования были угрозы со стороны «недружественных элементов». В первый день референдума в ДНР явка составила 23,64%, заявил Высоцкий во время пресс-конференции, трансляция велась в соцсети «ВКонтакте» в группе ДНР онлайн. По его словам, нарушений зафиксировано не было.

В Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР 23 сентября начались референдумы о вхождении в состав России. ВСУ неоднократно обстреливали территории, освобожденные российской армией в ходе спецоперации.

В некоторых городах ЛНР досрочно завершили голосование из-за угрозы обстрелов. Также ВСУ обстреляли избирательный участок в селе Балки Запорожской области. Власти Энергодара, в свою очередь, сообщили о шести артиллерийских ударах.

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Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов избирательных комиссий за работу на референдуме. По его словам, в первый день не зафиксировали нарушений во время голосования. «Очень глубокое уважение вызывает самоотверженный труд наших членов комиссий, а это в основном женщины. Да, с ними есть сотрудники полиции в сопровождении, но тем не менее их личная отвага достойна уважения. Я преклоняюсь перед нашими женщинами, членами участковых комиссий», — сказал Высоцкий. По его словам, на референдуме работают шесть тысяч членов участковых комиссий. Всего в ДНР 700 участков. Высоцкий отметил, что во время голосования были угрозы со стороны «недружественных элементов». В первый день референдума в ДНР явка составила 23,64%, заявил Высоцкий во время пресс-конференции, трансляция велась в соцсети «ВКонтакте» в группе ДНР онлайн. По его словам, нарушений зафиксировано не было. В Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР 23 сентября начались референдумы о вхождении в состав России. ВСУ неоднократно обстреливали территории, освобожденные российской армией в ходе спецоперации. В некоторых городах ЛНР досрочно завершили голосование из-за угрозы обстрелов. Также ВСУ обстреляли избирательный участок в селе Балки Запорожской области. Власти Энергодара, в свою очередь, сообщили о шести артиллерийских ударах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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