Председатель ЦИК ДНР поблагодарил членов комиссий за самоотверженность

23 сентября 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

Жители ДНР голосуют за вхождение в состав России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов избирательных комиссий за работу на референдуме. По его словам, в первый день не зафиксировали нарушений во время голосования. «Очень глубокое уважение вызывает самоотверженный труд наших членов комиссий, а это в основном женщины. Да, с ними есть сотрудники полиции в сопровождении, но тем не менее их личная отвага достойна уважения. Я преклоняюсь перед нашими женщинами, членами участковых комиссий», — сказал Высоцкий. По его словам, на референдуме работают шесть тысяч членов участковых комиссий. Всего в ДНР 700 участков. Высоцкий отметил, что во время голосования были угрозы со стороны «недружественных элементов». В первый день референдума в ДНР явка составила 23,64%, заявил Высоцкий во время пресс-конференции, трансляция велась в соцсети «ВКонтакте» в группе ДНР онлайн. По его словам, нарушений зафиксировано не было. В Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР 23 сентября начались референдумы о вхождении в состав России. ВСУ неоднократно обстреливали территории, освобожденные российской армией в ходе спецоперации. В некоторых городах ЛНР досрочно завершили голосование из-за угрозы обстрелов. Также ВСУ обстреляли избирательный участок в селе Балки Запорожской области. Власти Энергодара, в свою очередь, сообщили о шести артиллерийских ударах.

Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов избирательных комиссий за работу на референдуме. По его словам, в первый день не зафиксировали нарушений во время голосования. «Очень глубокое уважение вызывает самоотверженный труд наших членов комиссий, а это в основном женщины. Да, с ними есть сотрудники полиции в сопровождении, но тем не менее их личная отвага достойна уважения. Я преклоняюсь перед нашими женщинами, членами участковых комиссий», — сказал Высоцкий. По его словам, на референдуме работают шесть тысяч членов участковых комиссий. Всего в ДНР 700 участков. Высоцкий отметил, что во время голосования были угрозы со стороны «недружественных элементов». В первый день референдума в ДНР явка составила 23,64%, заявил Высоцкий во время пресс-конференции, трансляция велась в соцсети «ВКонтакте» в группе ДНР онлайн. По его словам, нарушений зафиксировано не было. В Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР 23 сентября начались референдумы о вхождении в состав России. ВСУ неоднократно обстреливали территории, освобожденные российской армией в ходе спецоперации. В некоторых городах ЛНР досрочно завершили голосование из-за угрозы обстрелов. Также ВСУ обстреляли избирательный участок в селе Балки Запорожской области. Власти Энергодара, в свою очередь, сообщили о шести артиллерийских ударах.