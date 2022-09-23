Иностранные наблюдатели не нашли нарушений на референдумах по присоединению к РФ

РИА «Новости»: иностранные наблюдатели не нашли нарушений на референдумах по присоединению к РФ

23 сентября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Наблюдатель из Италии не увидел нарушений в первый день голосования Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Наблюдатели из Италии и Уругвая не увидели нарушений в ходе проведения референдумов о присоединении освобожденных территорий к России. Об этом сообщает РИА «Новости». «Международный наблюдатель из Италии Элизио Берлиози заявил, что в первый день голосования на референдуме в ДНР не увидел нарушений», — сообщает РИА «Новости» в своем telegram-канале. «Себастьян Лопес, наблюдатель из Уругвая, находящийся в Мелитополе, приехал на референдум, чтобы донести до латиноамериканцев правду — референдум законен, люди свободно смогут выразить свое мнение», — пишет информационное агентство. Лопес представляет 67 партийных организаций Латинской Америки из 30 стран. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября.

Наблюдатели из Италии и Уругвая не увидели нарушений в ходе проведения референдумов о присоединении освобожденных территорий к России. Об этом сообщает РИА «Новости». «Международный наблюдатель из Италии Элизио Берлиози заявил, что в первый день голосования на референдуме в ДНР не увидел нарушений», — сообщает РИА «Новости» в своем telegram-канале. «Себастьян Лопес, наблюдатель из Уругвая, находящийся в Мелитополе, приехал на референдум, чтобы донести до латиноамериканцев правду — референдум законен, люди свободно смогут выразить свое мнение», — пишет информационное агентство. Лопес представляет 67 партийных организаций Латинской Америки из 30 стран. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября.