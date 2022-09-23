В Екатеринбурге неизвестный пырнул мужчину ножом

В екатеринбургском районе Уралмаш неизвестный пырнул прохожего ножом. Об этом рассказал пострадавший в соцсетях.
«Человек в черных штанах, черной ветровке с капюшоном подошел ко мне на улице и пырнул ножом. Нож был заточенный с черной ручкой», — рассказал пострадавший в сообществе «Бандитский центр [ЕКБ]» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 23 сентября примерно в 13 часов возле дома на улице Бакинских Комиссаров, 58. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга и в Следственный комитет России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Обновлено в 3:32: «Заявление поступило в отделение полиции №15. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к инциденту», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на людей в парке возле УрГУПС. Один человек погиб, второй ранен.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo