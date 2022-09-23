Юрий Лоза: мне не слабо записаться добровольцем

24 сентября 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Юрий Лоза готов записаться добровольцем, однако он предполагает, что его не возьмут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский бард Юрий Лоза заявил, что ему не «слабо» пойти в военкомат и записаться добровольцем, однако он предполагает, что его не возьмут. Об этом Лоза написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Несколько раз меня спросили в комментариях — а не слабо ли мне пойти в военкомат и записаться добровольцем? Отвечаю — не слабо, только кто ж меня возьмет? Во-первых, я в два раза старше предельного возраста, объявленного в мобилизации. Во-вторых, я большой и медленный, в меня трудно не попасть», — написал Лоза. По мнению свердловского барда, в нынешних условиях он был бы «совершенно бесполезен, скорее мешал бы». Однако пользователи соцсетей считают иначе. «Думаю, что поддержка Лозы, певца и музыканта, была бы вовсе не лишней для нашей армии», — сообщает Георгий Сидоров. По мнению фанатов, моральная поддержка от свердловского барда необходима российским военнослужащим. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля.

Свердловский бард Юрий Лоза заявил, что ему не «слабо» пойти в военкомат и записаться добровольцем, однако он предполагает, что его не возьмут. Об этом Лоза написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Несколько раз меня спросили в комментариях — а не слабо ли мне пойти в военкомат и записаться добровольцем? Отвечаю — не слабо, только кто ж меня возьмет? Во-первых, я в два раза старше предельного возраста, объявленного в мобилизации. Во-вторых, я большой и медленный, в меня трудно не попасть», — написал Лоза. По мнению свердловского барда, в нынешних условиях он был бы «совершенно бесполезен, скорее мешал бы». Однако пользователи соцсетей считают иначе. «Думаю, что поддержка Лозы, певца и музыканта, была бы вовсе не лишней для нашей армии», — сообщает Георгий Сидоров. По мнению фанатов, моральная поддержка от свердловского барда необходима российским военнослужащим. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля.