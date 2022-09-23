23 сентября 2022

Кадыров: половина штата российских силовиков способны разбить любую армию Запада

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XIX съезд всероссийской политической партии
Россия имеет больше военных ресурсов, чем может представить НАТО, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Половина сотрудников силовых и военных ведомств России, находящаяся на служебном посту, способна разгромить любую западную армию. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. <…> Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что Россия огромная страна, у которой имеется столько ресурсов, что страны Запада и НАТО устанут считать. «А военных ресурсов гораздо больше, чем можно представить», — резюмировал он.

Накануне Кадыров сообщил, что Чеченская Республика перевыполнила план по призыву военнослужащих для участия в спецоперации в несколько раз. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. США вместе с другими странами Запада оказывает содействие Киеву, отправляя наемников и многочисленные партии оружия.

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Половина сотрудников силовых и военных ведомств России, находящаяся на служебном посту, способна разгромить любую западную армию. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. <…> Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чеченской Республики подчеркнул, что Россия огромная страна, у которой имеется столько ресурсов, что страны Запада и НАТО устанут считать. «А военных ресурсов гораздо больше, чем можно представить», — резюмировал он. Накануне Кадыров сообщил, что Чеченская Республика перевыполнила план по призыву военнослужащих для участия в спецоперации в несколько раз. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. США вместе с другими странами Запада оказывает содействие Киеву, отправляя наемников и многочисленные партии оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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