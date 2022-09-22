Кадыров: в Чечне не будут проводить частичную мобилизацию

Кадыров заявил, что нет необходимости проводить частичную мобилизацию в Чечне

23 сентября 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

В Чечне есть резерв из тысяч добровольцев для мобилизации, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Чеченской Республике нет необходимости проведения частичной мобилизации, так как план призыва военнослужащих был перевыполнен, а также в республике имеется резерв из тысяч добровольцев. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. <…> Кроме того, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества», — заявил Рамзан Кадыров в ходе совещания Оперативного штаба Чечни по проведению спецоперации. Он отметил, что в проведении частичной мобилизации на территории республики «нет надобности». Также глава Чечни подчеркнул, что в механизм по набору добровольцев для участия в спецоперации в республике был проработан еще до объявления частичной мобилизации. «Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — резюмировал Кадыров. Президент РФ Владимир Путин в ходе спецоперации объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Мобилизации подлежат бывшие военные, имеющие специальности, призвать в первую очередь могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. В РФ заработала горячая линия, на которой можно получить ответы по частичной мобилизации.

В Чеченской Республике нет необходимости проведения частичной мобилизации, так как план призыва военнослужащих был перевыполнен, а также в республике имеется резерв из тысяч добровольцев. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. <…> Кроме того, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества», — заявил Рамзан Кадыров в ходе совещания Оперативного штаба Чечни по проведению спецоперации. Он отметил, что в проведении частичной мобилизации на территории республики «нет надобности». Также глава Чечни подчеркнул, что в механизм по набору добровольцев для участия в спецоперации в республике был проработан еще до объявления частичной мобилизации. «Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — резюмировал Кадыров. Президент РФ Владимир Путин в ходе спецоперации объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Мобилизации подлежат бывшие военные, имеющие специальности, призвать в первую очередь могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. В РФ заработала горячая линия, на которой можно получить ответы по частичной мобилизации.