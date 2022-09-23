Кадыров назвал «жалким зрелищем» уклонистов от частичной мобилизации

24 сентября 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

Уклонисты от мобилизации никогда не принесут пользы России, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уклонисты от мобилизации, пытающиеся уехать из России, представляют собой жалкое зрелище. Такое заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Честное слово, стоящие в очередях аэропорта уклонисты представляют собой жалкое зрелище. И поневоле начинаешь понимать, что без этого баласта всем будет лучше и легче», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что «дармоеды, лентяи, тунеядцы и иждивенцы» никогда не принесут никакой пользы для государства — только вред. «Бесполезные люди. Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание», — отметил глава Чечни. Также он напомнил, что уклонисты были во время Великой Отечественной войны, однако и тогда «стар и млад встали плечом к плечу» и, если будет надо, встанут и сегодня. Кроме того, заметил Кадыров, российская мобилизация отличается от украинской, где мужчин задерживают на улице, чтобы «отправить на фарш». «Настоящий мужчина должен мечтать совершить подвиг! Так что будем наверстывать, и все у нас получится», — резюмировал глава Чеченской Республики. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян. Кадыров назвал уклонистов предателями и «людьми второго сорта». В Грозном прошел масштабный митинг в поддержку решений президента России Владимира Путина о спецоперации и референдумах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уклонисты от мобилизации, пытающиеся уехать из России, представляют собой жалкое зрелище. Такое заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Честное слово, стоящие в очередях аэропорта уклонисты представляют собой жалкое зрелище. И поневоле начинаешь понимать, что без этого баласта всем будет лучше и легче», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что «дармоеды, лентяи, тунеядцы и иждивенцы» никогда не принесут никакой пользы для государства — только вред. «Бесполезные люди. Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание», — отметил глава Чечни. Также он напомнил, что уклонисты были во время Великой Отечественной войны, однако и тогда «стар и млад встали плечом к плечу» и, если будет надо, встанут и сегодня. Кроме того, заметил Кадыров, российская мобилизация отличается от украинской, где мужчин задерживают на улице, чтобы «отправить на фарш». «Настоящий мужчина должен мечтать совершить подвиг! Так что будем наверстывать, и все у нас получится», — резюмировал глава Чеченской Республики. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян. Кадыров назвал уклонистов предателями и «людьми второго сорта». В Грозном прошел масштабный митинг в поддержку решений президента России Владимира Путина о спецоперации и референдумах.