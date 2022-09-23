Кадыров назвал уклонистов предателями

Уклонисты от мобилизации в России — «предатели и люди второго сорта». С таким заявлением выступил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», — написал глава Чеченской республики в своем telegram-канале.
Ранее Кадыров еще до введения в России частичной мобилизации обращался к главам регионов с призывом к самомобилизации. Он также предупредил о смене тактики спецоперации. По его словам, противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями.
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Уклонисты от мобилизации в России — «предатели и люди второго сорта». С таким заявлением выступил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», — написал глава Чеченской республики в своем telegram-канале. Ранее Кадыров еще до введения в России частичной мобилизации обращался к главам регионов с призывом к самомобилизации. Он также предупредил о смене тактики спецоперации. По его словам, противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями.