23 сентября 2022

Кадыров сообщил о масштабном митинге в Чечне из-за решений Путина

Глава Чечни Кадыров: более 50 тысяч чеченцев поддержали решение Путина о референдумах
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Жители Чечни вышли на масштабный митинг в поддержку спецоперации и референдумов, сообщил Рамзан Кадыров Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Более 50 тысяч представителей чеченского народа поддержали решения президента России Владимира Путина о проведении специальной операции на Украине, референдумах о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В Грозном, на площади перед Мемориальным комплексом Славы имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, состоялся масштабный митинг. Более 50 тысяч представителей чеченского народа поддержали курс Президента России Владимира Путина, проведение специальной военной операции в Донбассе и на Украине, референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Как отмечает глава Чечни, простые люди решили выйти на улицы, чтобы «решительно сказать „нет“ распространению европейских псевдоценностей и фашизма вблизи границ нашей страны». По его словам, для участия в митинге в поддержку стремления жителей освобожденных территорий присоединиться к РФ в Грозный приехали жители из разных уголков республики.

Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. В избиркоме Херсонской области сообщили URA.RU об итогах первого дня голосования. Накануне Кадыров сообщил, что Чеченская Республика перевыполнила план по призыву военнослужащих для участия в спецоперации в несколько раз.

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Более 50 тысяч представителей чеченского народа поддержали решения президента России Владимира Путина о проведении специальной операции на Украине, референдумах о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В Грозном, на площади перед Мемориальным комплексом Славы имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, состоялся масштабный митинг. Более 50 тысяч представителей чеченского народа поддержали курс Президента России Владимира Путина, проведение специальной военной операции в Донбассе и на Украине, референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Как отмечает глава Чечни, простые люди решили выйти на улицы, чтобы «решительно сказать „нет“ распространению европейских псевдоценностей и фашизма вблизи границ нашей страны». По его словам, для участия в митинге в поддержку стремления жителей освобожденных территорий присоединиться к РФ в Грозный приехали жители из разных уголков республики. Ранее в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о присоединении к России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. В избиркоме Херсонской области сообщили URA.RU об итогах первого дня голосования. Накануне Кадыров сообщил, что Чеченская Республика перевыполнила план по призыву военнослужащих для участия в спецоперации в несколько раз.
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