В Курганскую область придет похолодание, сильный дождь и первый снег

Согласно прогнозу, снег выпадет на следующей неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Курганской области ожидается существенное ухудшение погодных условий. Перемены в полной мере можно будет ощутить уже 26 сентября, сообщает метеоролог-любитель Илья Винштейн.

«На 26 сентября прогнозируется сильный дождь к вечеру переходящий в мокрый снег. Днем и ночью от +4 до +6 градусов. В Кургане в сумме выпадет 27 мм осадков, что соответствует 80% от нормы в месяц. Наиболее интенсивные ожидаются на западе и северо-западе Курганской области. Здесь может выпасть 40-50 мм. Осадки будут сопровождаться порывами ветра до 14 м/секунду», — указано на странице персонального сайта Винштейна.

При этом ночью и утром следующего дня на западе, северо-западе и севере региона ожидается установление временного снежного покрова. В северо-западных районах Курганской области его максимальная высота — до 4-6 см, в Кургане — до 1 см. С 26 сентября по 3 октября в Кургане температура будет ниже нормы на 3-5 градусов. Днем столбик термометра будет колебаться у отметок от +5 до +9 градусов, ночью — от +1 до +4 градусов. В сообщении также указано, что после 3 октября температура, предположительно, будет повышаться.

Об аномально теплой погоде, которая установилась в Зауралье, URA.RU писало ранее. Три дня подряд метеорологи фиксировали рекордные показатели.