Президент Сербии Вучич поддержал Россию необычным способом

Президент Сербии Вучич признал борщ русским блюдом

24 сентября 2022 в 09:27 Размер текста - 17 +

Президент Сербии во время нахождения в США, признал борщ русским Фото: соцсети Вучича Президент Сербии Александр Вучич поддержал Россию необычным способом — он признал борщ русским. Данное заявление он сделал в своих соцсетях. «Это заведение называется „Американское бистро“, и нам предложили фантастический русский, или, как здесь говорят, восточноевропейский борщ, который мы охотно приняли в качестве закуски перед возвращением в Белград». — написал Вучич. Президент Сербии участвовал в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее в учреждении Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признали борщ «нематериальным культурным наследием» Украины и взяли под защиту. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала борщ «блюдом русских жителей Киева», пишет RT. Тем не менее в США усомнились в украинском происхождении борща.

Президент Сербии Александр Вучич поддержал Россию необычным способом — он признал борщ русским. Данное заявление он сделал в своих соцсетях. «Это заведение называется „Американское бистро“, и нам предложили фантастический русский, или, как здесь говорят, восточноевропейский борщ, который мы охотно приняли в качестве закуски перед возвращением в Белград». — написал Вучич. Президент Сербии участвовал в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее в учреждении Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признали борщ «нематериальным культурным наследием» Украины и взяли под защиту. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала борщ «блюдом русских жителей Киева», пишет RT. Тем не менее в США усомнились в украинском происхождении борща.