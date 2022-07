В США усомнились в украинском происхождении борща

Неизвестно, кто придумал добавлять свеклу в борщ, считают в США Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Американский журнал The American Conservetive усомнился в том, что борщ принадлежит Украине. Издание сообщает, что неизвестно, кто именно придумал знаменитый рецепт этого супа. «Объявление победы в великой русско-украинской борщевой „войне" несколько преждевременно. Украина уже несколько лет пытается официально установить право собственности на суп, обвиняя Россию в попытке его кражи», — пишет The American Conservetive. Издание отмечает, что у слова «борщ» восточнославянское происхождение. Одно из первых упоминаний о блюде было в дневнике немецкого купца 1584 года, который путешествовал в Киев, который тогда входил в состав Речи Посполитой. Свеклу до 16 века не выращивали в Восточной Европе, поэтому неизвестно, кто именно придумал такой вариант блюда, сообщает журнал. «Если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, неизвестно, кому в этом многонациональном регионе пришла в голову идея добавлять свеклу в кислый суп», — передает The American Conservetive. В Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признали борщ «нематериальным культурным наследием» Украины и взяли под защиту. В организации отметили, что это не означает «исключительности или права собственности» этого блюда для Киева. Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко объявил о победе в «войне за борщ. Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что «борщ дерусифицирован». Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла претензии Минкультуры Украины на борщ, передает «Ридус».

