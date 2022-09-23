23 сентября 2022

Участница референдума в Свердловской области: граждане ДНР хотят жить как россияне. Видео

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ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, референдум, коиб, выборы, голосование
Голосование проходит с 23 по 27 сентября (архивное фото) Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Пришедшая на свердловский участок для голосования по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины жительница ДНР рассказала, что сделала это, потому что хочет жить как россияне. Видео опубликовали в официальном telegram-канале ЦОН Свердловской области.

«Мы хотим быть в составе России, хотим жить как россияне. Русский народ — очень доброжелательный», — сказала женщина.

Женщина рассказала, что приехала на Средний Урал из небольшого городка Зугрэс (Донецкая область). По ее мнению, референдум — очень важное событие для всех жителей ДНР. «Мы наконец-то становимся одними из россиян», — добавила участница референдума.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских со стороны украинского режима. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав РФ. С 23 по 27 сентября проходят референдумы.

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Пришедшая на свердловский участок для голосования по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины жительница ДНР рассказала, что сделала это, потому что хочет жить как россияне. Видео опубликовали в официальном telegram-канале ЦОН Свердловской области. «Мы хотим быть в составе России, хотим жить как россияне. Русский народ — очень доброжелательный», — сказала женщина. Женщина рассказала, что приехала на Средний Урал из небольшого городка Зугрэс (Донецкая область). По ее мнению, референдум — очень важное событие для всех жителей ДНР. «Мы наконец-то становимся одними из россиян», — добавила участница референдума. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских со стороны украинского режима. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав РФ. С 23 по 27 сентября проходят референдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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