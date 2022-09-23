Участница референдума в Свердловской области: граждане ДНР хотят жить как россияне. Видео

24 сентября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Голосование проходит с 23 по 27 сентября (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Пришедшая на свердловский участок для голосования по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины жительница ДНР рассказала, что сделала это, потому что хочет жить как россияне. Видео опубликовали в официальном telegram-канале ЦОН Свердловской области. «Мы хотим быть в составе России, хотим жить как россияне. Русский народ — очень доброжелательный», — сказала женщина. Женщина рассказала, что приехала на Средний Урал из небольшого городка Зугрэс (Донецкая область). По ее мнению, референдум — очень важное событие для всех жителей ДНР. «Мы наконец-то становимся одними из россиян», — добавила участница референдума. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских со стороны украинского режима. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав РФ. С 23 по 27 сентября проходят референдумы.

Пришедшая на свердловский участок для голосования по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины жительница ДНР рассказала, что сделала это, потому что хочет жить как россияне. Видео опубликовали в официальном telegram-канале ЦОН Свердловской области. «Мы хотим быть в составе России, хотим жить как россияне. Русский народ — очень доброжелательный», — сказала женщина. Женщина рассказала, что приехала на Средний Урал из небольшого городка Зугрэс (Донецкая область). По ее мнению, референдум — очень важное событие для всех жителей ДНР. «Мы наконец-то становимся одними из россиян», — добавила участница референдума. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских со стороны украинского режима. Жители освобожденных территорий поставили вопрос о вхождении в состав РФ. С 23 по 27 сентября проходят референдумы.