Бойцы добровольческого батальона в Запорожье проголосовали за присоединение к РФ. Видео

24 сентября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Члены добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проголосовали за присоединение к России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Запорожской области бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова отдали свой голос за присоединение области в состав России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Участники голосования рассказали, что избирательный участок был сформирован по месту дислоцирования бойцов батальона. «Я жду только положительного результата, мы вступим в состав России!», — поделились участник формирования. В Запорожской области с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от киевского режима.

В Запорожской области бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова отдали свой голос за присоединение области в состав России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Участники голосования рассказали, что избирательный участок был сформирован по месту дислоцирования бойцов батальона. «Я жду только положительного результата, мы вступим в состав России!», — поделились участник формирования. В Запорожской области с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от киевского режима.