Бойцы добровольческого батальона в Запорожье проголосовали за присоединение к РФ. Видео

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Референдум в Донецке. Донецк, референдум
Члены добровольческого батальона имени Павла Судоплатова проголосовали за присоединение к России Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Запорожской области бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова отдали свой голос за присоединение области в состав России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Участники голосования рассказали, что избирательный участок был сформирован по месту дислоцирования бойцов батальона. «Я жду только положительного результата, мы вступим в состав России!», — поделились участник формирования.

В Запорожской области с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от киевского режима.

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В Запорожской области бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова отдали свой голос за присоединение области в состав России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Участники голосования рассказали, что избирательный участок был сформирован по месту дислоцирования бойцов батальона. «Я жду только положительного результата, мы вступим в состав России!», — поделились участник формирования. В Запорожской области с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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