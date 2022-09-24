В Запорожской области бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова отдали свой голос за присоединение области в состав России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Участники голосования рассказали, что избирательный участок был сформирован по месту дислоцирования бойцов батальона. «Я жду только положительного результата, мы вступим в состав России!», — поделились участник формирования.
В Запорожской области с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от киевского режима.
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В Запорожской области бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова отдали свой голос за присоединение области в состав России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Участники голосования рассказали, что избирательный участок был сформирован по месту дислоцирования бойцов батальона. «Я жду только положительного результата, мы вступим в состав России!», — поделились участник формирования. В Запорожской области с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от киевского режима.