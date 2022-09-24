Депутат Госдумы Валеев: что происходит в военкомате после получения повестки

Депутат Госдумы Валеев: после получения повестки, в военкомате организуется медобследование и заключается контракт о прохождении военной службы

24 сентября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Лишь с момента заключения контракта гражданин считается военнослужащим Фото: Сергей Русанов © URA.RU После того как гражданин получил повестку ему следует явиться в военкомат, где организуется медицинское обследование, по итогам которого будет заключен контракт о прохождении военной службы. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «В военкомате происходит медицинское обследование. Также работает призывная комиссия, которую возглавляют главы субъектов, то есть, главы районов, городов. Принимается решение. Заключается контракт, если он годен к службе, подходит к параметрам на комплектацию, и [мобилизованный] отправляется по месту службы. С момента заключения контракта человек считается военнослужащим. До этого он гражданин и военнообязанный», — сказал Эрнест Валеев. Что касается сроков дополнительной подготовки, то парламентарий заявил, что все будет зависеть от военно-учетной специальности. «Я считаю, что в каждом отдельном случае подготовка будет проводиться с учетом специальности, приобретении необходимых навыков. Это будет решаться командованием», — добавил он. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.

После того как гражданин получил повестку ему следует явиться в военкомат, где организуется медицинское обследование, по итогам которого будет заключен контракт о прохождении военной службы. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «В военкомате происходит медицинское обследование. Также работает призывная комиссия, которую возглавляют главы субъектов, то есть, главы районов, городов. Принимается решение. Заключается контракт, если он годен к службе, подходит к параметрам на комплектацию, и [мобилизованный] отправляется по месту службы. С момента заключения контракта человек считается военнослужащим. До этого он гражданин и военнообязанный», — сказал Эрнест Валеев. Что касается сроков дополнительной подготовки, то парламентарий заявил, что все будет зависеть от военно-учетной специальности. «Я считаю, что в каждом отдельном случае подготовка будет проводиться с учетом специальности, приобретении необходимых навыков. Это будет решаться командованием», — добавил он. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.