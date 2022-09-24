Власти Якутии признали случаи ошибочной мобилизации граждан

24 сентября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

По словам Николаева, есть случаи призыва неслуживших Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Якутии Айсен Николаев признал мобилизацию многодетных отцов и неслуживших россиян. Эти категории граждан не попадают под категории, заявленные в указе президента России Владимира Путина. С таким заявлением Николаев выступил в ходе совещания по исполнению Указа Президента РФ о частичной мобилизации. «У нас, к сожалению, призываются люди, которые не должны призываться, согласно указу президента. Те, кто не подлежат призыву по частичной мобилизации — они не должны призываться», — заявил губернатор Якутии во фрагменте записи с совещания, опубликованном в его официальном telegram-канале. Николаев также добавил, что есть случаи призыва неслуживших. «Есть случаи, когда с четырьмя детьми люди призваны. Их сейчас возвращают уже по нашей просьбе с Хабаровска, куда они были доставлены», — отметил Николаев. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.

Губернатор Якутии Айсен Николаев признал мобилизацию многодетных отцов и неслуживших россиян. Эти категории граждан не попадают под категории, заявленные в указе президента России Владимира Путина. С таким заявлением Николаев выступил в ходе совещания по исполнению Указа Президента РФ о частичной мобилизации. «У нас, к сожалению, призываются люди, которые не должны призываться, согласно указу президента. Те, кто не подлежат призыву по частичной мобилизации — они не должны призываться», — заявил губернатор Якутии во фрагменте записи с совещания, опубликованном в его официальном telegram-канале. Николаев также добавил, что есть случаи призыва неслуживших. «Есть случаи, когда с четырьмя детьми люди призваны. Их сейчас возвращают уже по нашей просьбе с Хабаровска, куда они были доставлены», — отметил Николаев. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.