Курганцам объяснили, в чем нуждаются добровольцы и проживающие в зоне СВО

В Курганской области объявлен сбор гуманитарной помощи для нужд спецоперации

24 сентября 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Пункты приема будут развернуты в нескольких округах и районах Курганской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU На территории Курганской области объявлен сбор гуманитарной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «В помощь добровольцам, участвующим в спецоперации, и жителям Украины в Курганской области объявляется сбор гуманитарной помощи от населения. Нужны теплые вещи, спальники, туристические коврики, а также продукты питания долгосрочного хранения (крупы, консервы, макаронные изделия, тушенка и т. д.)», — указано в официальном telegram-канале правительства Курганской области. Вещи будут приниматься от населения с 10:00 до 19:00 по указанным адресам: г. Курган, ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Пункты приема начнут работать с понедельника (26 сентября) без выходных. URA.RU писало ранее, что из Кургана в ЛНР отправили 20-тонную фуру гуманитарной помощи. На тот момент это была уже 15 большегрузная машина, отправленная в Донбасс. Помимо того, с территории Курганской области в сторону Украины ушел 1 ж/д вагон, и 2 небольших грузовичка. Российские военные участвуют в спецоперации на территории Украины с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что приоритет заключается в недопущении напрасных жертв среди мирных жителей Донбасса и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Сейчас жители Украины, ЛНР и ДНР массово эвакуируются в Россию. В Курганской области был сформирован межведомственный штаб по оказанию помощи этой категории граждан.

На территории Курганской области объявлен сбор гуманитарной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «В помощь добровольцам, участвующим в спецоперации, и жителям Украины в Курганской области объявляется сбор гуманитарной помощи от населения. Нужны теплые вещи, спальники, туристические коврики, а также продукты питания долгосрочного хранения (крупы, консервы, макаронные изделия, тушенка и т. д.)», — указано в официальном telegram-канале правительства Курганской области. Вещи будут приниматься от населения с 10:00 до 19:00 по указанным адресам: г. Курган, ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Пункты приема начнут работать с понедельника (26 сентября) без выходных. URA.RU писало ранее, что из Кургана в ЛНР отправили 20-тонную фуру гуманитарной помощи. На тот момент это была уже 15 большегрузная машина, отправленная в Донбасс. Помимо того, с территории Курганской области в сторону Украины ушел 1 ж/д вагон, и 2 небольших грузовичка. Российские военные участвуют в спецоперации на территории Украины с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что приоритет заключается в недопущении напрасных жертв среди мирных жителей Донбасса и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Сейчас жители Украины, ЛНР и ДНР массово эвакуируются в Россию. В Курганской области был сформирован межведомственный штаб по оказанию помощи этой категории граждан.