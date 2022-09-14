Беженцам из ЛНР и ДНР помогут с трудоустройством в Курганской области

В Курганской области сформирован межведомственный штаб по оказанию помощи беженцам из Украины

Власть Курганской области поможет нуждающимся беженцам с трудоустройством Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство Курганской области разработало комплекс мер поддержки граждан, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР и находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) Курганской области. Эта информация содержится постановлении правительства региона от 13 сентября.

«Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области. В случае обращения граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР и ЛНР, находящихся в пунктах временного размещения, оказать содействие в их трудоустройстве», — указано в документе.

Беженцы также могут рассчитывать на бесплатную мед и соцпомощь. Несовершеннолетним помогут с зачислением в образовательные организации региона. Департаменту финансов Курганской области поручено взять на себя расходы по размещению и питанию в ПВР этой категории граждан с последующим возмещением затраченных средств из федерального бюджета.

Согласно документу, на территории области оборудованы пять ПВР. Сформирован межведомственный штаб для координации работы в этом направлении.

Ранее URA.RU писало, что главам уральских регионов до 1 сентября было поручено детально проработать вопрос организации нового учебного года. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев акцентировал внимание на том, что в этом году в местных школах будут учиться дети из ДНР и ЛНР.

30 июня в Кургане прошло торжественное вручение паспортов бывшим жителям Донецкой и Луганской народных Республик. Это был первый в регионе случай, когда бывшие жители ЛНР и ДНР получали главные документы гражданина РФ. А в самом начале лета врио ректора Курганской сельхозакадемии Олег Филистеев заявлял о готовности вуза разместить в своих общежитиях беженцев из Донецка и Луганска.

О старте спецоперации на территории Украины сообщил президент России Владимир Путин. Лидер страны назвал это вынужденной мерой. Основная ее цель — спасение жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация соседней страны.