Свидетель опроверг драку между мобилизованными и силовиками в Омской области

24 сентября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Провожающие полезли в автобус не по регламенту, поэтому их разнимали полицейские, заявил источник Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные не дрались с силовиками в Омской области. На видео, которое опубликовали СМИ, запечатлена потасовка между пьяными провожающими, которые полезли в автобус, заявил источник URA.RU в силовых структурах. «Потасовка началась между двумя пьяными провожающими, которые полезли в автобус не по регламенту. Они не поделили место в дверях, один другого начал выталкивать. На видео, если присмотреться, это должно быть видно. Полицейские их разнимали. Больше толкались, чем дрались», — сказал источник URA.RU. По его словам, они «толкались» секунд 10, а потом только кричали, но заявлений про «умирать в окопах» не было. Источник заявил, что люди на видео не похожи на мобилизованных, потому что им на вид больше 35 лет. Ранее в telegram-канале «Омское гражданское объединение» появилось видео, как мобилизованные дрались с полицейскими и росгвардейцами в поселке Большеречье Омской области. Сообщалось, что силовики якобы насильно сажали в автобусы людей, которым пришли повестки. Также СМИ писали, что мобилизованные хватали полицейских и кричали, что они поедут «умирать в окопы вместе». В России введена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Планируется призвать на службу 300 тысяч человек, отмечали в Минобороны РФ.

Мобилизованные не дрались с силовиками в Омской области. На видео, которое опубликовали СМИ, запечатлена потасовка между пьяными провожающими, которые полезли в автобус, заявил источник URA.RU в силовых структурах. «Потасовка началась между двумя пьяными провожающими, которые полезли в автобус не по регламенту. Они не поделили место в дверях, один другого начал выталкивать. На видео, если присмотреться, это должно быть видно. Полицейские их разнимали. Больше толкались, чем дрались», — сказал источник URA.RU. По его словам, они «толкались» секунд 10, а потом только кричали, но заявлений про «умирать в окопах» не было. Источник заявил, что люди на видео не похожи на мобилизованных, потому что им на вид больше 35 лет. Ранее в telegram-канале «Омское гражданское объединение» появилось видео, как мобилизованные дрались с полицейскими и росгвардейцами в поселке Большеречье Омской области. Сообщалось, что силовики якобы насильно сажали в автобусы людей, которым пришли повестки. Также СМИ писали, что мобилизованные хватали полицейских и кричали, что они поедут «умирать в окопы вместе». В России введена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Планируется призвать на службу 300 тысяч человек, отмечали в Минобороны РФ.