Организаторы не смогли собрать курганцев на незаконный митинг. Фото, видео

В Кургане на незаконный митинг против мобилизации никто не пришел

24 сентября 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Изредка общаясь с немногочисленными людьми, полицейские шли мимо (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Курганцы не вышли на незаконный митинг, который должен был пройти на Центральной площади им В. И. Ленина. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «На улицах тихо, мирно и спокойно. Людей почти нет. Были замечены несколько полицейских и несколько уазиков», — пояснил корреспондент агентства. URA.RU уже писало, что ранее в telegram-каналах появились сообщения с призывами выйти на незаконные протестные акции. С подобным заявлением выступило одно из молодежных движений. Россиянам, и курганцам в том числе, предлагали протестовать против объявленной частичной мобилизации. В то же самое время жителям Курганской области напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Подборные демонстрации либо шествия неизбежно повлекут за собой ответственность, согласно законодательству РФ, пояснили в полиции. Днем ранее сотни курганцев вышли на митинг в поддержку российских военнослужащих и проведения референдумов на освобожденных территориях Украины. Тогда мэр Кургана Елена Ситникова написала в мессенджере: «Россия является великой и прекрасной страной, которая никогда не бросает в беде тех, кто просит помощи». Митинг проходил в Центральном парке культуры и отдыха. Референдумы на освобожденных территориях Украины и Донбасса проходят в период с 23 по 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что после их проведения потребуется время, чтобы подписать необходимые документы и провести ряд процедур в строгом соответствии с действующим законодательством. Неподалеку от предполагаемого места проведения, дежурили наряды полиции Фото: Владислав Грозный @ URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы не вышли на незаконный митинг, который должен был пройти на Центральной площади им В. И. Ленина. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «На улицах тихо, мирно и спокойно. Людей почти нет. Были замечены несколько полицейских и несколько уазиков», — пояснил корреспондент агентства. URA.RU уже писало, что ранее в telegram-каналах появились сообщения с призывами выйти на незаконные протестные акции. С подобным заявлением выступило одно из молодежных движений. Россиянам, и курганцам в том числе, предлагали протестовать против объявленной частичной мобилизации. В то же самое время жителям Курганской области напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Подборные демонстрации либо шествия неизбежно повлекут за собой ответственность, согласно законодательству РФ, пояснили в полиции. Днем ранее сотни курганцев вышли на митинг в поддержку российских военнослужащих и проведения референдумов на освобожденных территориях Украины. Тогда мэр Кургана Елена Ситникова написала в мессенджере: «Россия является великой и прекрасной страной, которая никогда не бросает в беде тех, кто просит помощи». Митинг проходил в Центральном парке культуры и отдыха. Референдумы на освобожденных территориях Украины и Донбасса проходят в период с 23 по 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что после их проведения потребуется время, чтобы подписать необходимые документы и провести ряд процедур в строгом соответствии с действующим законодательством.