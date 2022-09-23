Курганцы не вышли на незаконный митинг, который должен был пройти на Центральной площади им В. И. Ленина. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«На улицах тихо, мирно и спокойно. Людей почти нет. Были замечены несколько полицейских и несколько уазиков», — пояснил корреспондент агентства.
URA.RU уже писало, что ранее в telegram-каналах появились сообщения с призывами выйти на незаконные протестные акции. С подобным заявлением выступило одно из молодежных движений. Россиянам, и курганцам в том числе, предлагали протестовать против объявленной частичной мобилизации. В то же самое время жителям Курганской области напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Подборные демонстрации либо шествия неизбежно повлекут за собой ответственность, согласно законодательству РФ, пояснили в полиции.
Днем ранее сотни курганцев вышли на митинг в поддержку российских военнослужащих и проведения референдумов на освобожденных территориях Украины. Тогда мэр Кургана Елена Ситникова написала в мессенджере: «Россия является великой и прекрасной страной, которая никогда не бросает в беде тех, кто просит помощи». Митинг проходил в Центральном парке культуры и отдыха.
Референдумы на освобожденных территориях Украины и Донбасса проходят в период с 23 по 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что после их проведения потребуется время, чтобы подписать необходимые документы и провести ряд процедур в строгом соответствии с действующим законодательством.
Неподалеку от предполагаемого места проведения, дежурили наряды полиции
Фото: Владислав Грозный @ URA.RU
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Курганцы не вышли на незаконный митинг, который должен был пройти на Центральной площади им В. И. Ленина. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «На улицах тихо, мирно и спокойно. Людей почти нет. Были замечены несколько полицейских и несколько уазиков», — пояснил корреспондент агентства. URA.RU уже писало, что ранее в telegram-каналах появились сообщения с призывами выйти на незаконные протестные акции. С подобным заявлением выступило одно из молодежных движений. Россиянам, и курганцам в том числе, предлагали протестовать против объявленной частичной мобилизации. В то же самое время жителям Курганской области напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Подборные демонстрации либо шествия неизбежно повлекут за собой ответственность, согласно законодательству РФ, пояснили в полиции. Днем ранее сотни курганцев вышли на митинг в поддержку российских военнослужащих и проведения референдумов на освобожденных территориях Украины. Тогда мэр Кургана Елена Ситникова написала в мессенджере: «Россия является великой и прекрасной страной, которая никогда не бросает в беде тех, кто просит помощи». Митинг проходил в Центральном парке культуры и отдыха. Референдумы на освобожденных территориях Украины и Донбасса проходят в период с 23 по 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что после их проведения потребуется время, чтобы подписать необходимые документы и провести ряд процедур в строгом соответствии с действующим законодательством.