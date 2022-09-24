Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за неявку на службу

24 сентября 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Военным грозит уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащим будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет за оставление части или места службы, это будет приравнено к неявке. Пакет поправок о военной службе подписал президент РФ Владимир Путин. «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет», — сообщается федеральном законе, который подписал Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен, за нарушение грозит лишение свободы от 3 до 10 лет. В случае мародерства лишение свободы будет на срок до 15 лет. Отягчающими обстоятельствами при преступлениях против военной службы будут не только условия вооруженного конфликта или военных действий, но и период мобилизации, военного положения и военного времени. Ранее в России началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Путин объявил спецоперацию 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял он.

Военнослужащим будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет за оставление части или места службы, это будет приравнено к неявке. Пакет поправок о военной службе подписал президент РФ Владимир Путин. «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет», — сообщается федеральном законе, который подписал Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен, за нарушение грозит лишение свободы от 3 до 10 лет. В случае мародерства лишение свободы будет на срок до 15 лет. Отягчающими обстоятельствами при преступлениях против военной службы будут не только условия вооруженного конфликта или военных действий, но и период мобилизации, военного положения и военного времени. Ранее в России началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Путин объявил спецоперацию 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял он.