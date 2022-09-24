Иностранцы в ВС РФ смогут получить гражданство в упрощенном режиме

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для иностранцев в армии России
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Путин утвердил упрощенное получение гражданства для иностранцев в ВС РФ Фото:
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Иностранцы, служащие в армии России, смогут воспользоваться процедурой упрощенного получения гражданства. Об этом сообщает «Известия».

«Владимир Путин утвердил упрощенное получение гражданства для иностранцев, служащих в армии России», — сообщает «Известия». Пост с распоряжением президента опубликован в telegram-канале газеты.

Ранее Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за неявку на службу. Согласно закону, самовольное оставление части или места службы будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет

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Иностранцы, служащие в армии России, смогут воспользоваться процедурой упрощенного получения гражданства. Об этом сообщает «Известия». «Владимир Путин утвердил упрощенное получение гражданства для иностранцев, служащих в армии России», — сообщает «Известия». Пост с распоряжением президента опубликован в telegram-канале газеты. Ранее Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за неявку на службу. Согласно закону, самовольное оставление части или места службы будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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