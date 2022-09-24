На Fox News раскритиковали Киев за призывы бомбить Россию

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
По словам Карлсона, подобные высказывания Подоляка неуместны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ведущий Fox News Такер Карлсон выступил с критикой в сторону советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за его призыв к США нанести ядерные удары по России. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Подобные высказывания являются неуместными и говорят о невменяемости их автора», — заявил Карлсон в эфире Fox News. «То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. Вменяемые люди так не говорят. Никогда!», — добавил телеведущий.

Подоляк призвал США нанести ядерные удары, чтобы уничтожить ядерные пусковые площадки в России. По его словам, пойти на такой шаг нужно будет оперативно, если даже просто станет известно, что Москва «думает применить ядерное оружие», пишет Pravda.ru.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Америке нужен такой лидер как президент России Владимир Путин. По словам Трампа, Америке во власти нужны самые умные люди страны.

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Ведущий Fox News Такер Карлсон выступил с критикой в сторону советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за его призыв к США нанести ядерные удары по России. Об этом сообщает Lenta.ru. «Подобные высказывания являются неуместными и говорят о невменяемости их автора», — заявил Карлсон в эфире Fox News. «То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. Вменяемые люди так не говорят. Никогда!», — добавил телеведущий. Подоляк призвал США нанести ядерные удары, чтобы уничтожить ядерные пусковые площадки в России. По его словам, пойти на такой шаг нужно будет оперативно, если даже просто станет известно, что Москва «думает применить ядерное оружие», пишет Pravda.ru. Ранее экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Америке нужен такой лидер как президент России Владимир Путин. По словам Трампа, Америке во власти нужны самые умные люди страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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