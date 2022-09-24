На Fox News раскритиковали Киев за призывы бомбить Россию 24 сентября 2022 в 19:57 Размер текста - 17 + По словам Карлсона, подобные высказывания Подоляка неуместны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ведущий Fox News Такер Карлсон выступил с критикой в сторону советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за его призыв к США нанести ядерные удары по России. Об этом сообщает Lenta.ru. «Подобные высказывания являются неуместными и говорят о невменяемости их автора», — заявил Карлсон в эфире Fox News. «То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. Вменяемые люди так не говорят. Никогда!», — добавил телеведущий. Подоляк призвал США нанести ядерные удары , чтобы уничтожить ядерные пусковые площадки в России. По его словам, пойти на такой шаг нужно будет оперативно, если даже просто станет известно, что Москва «думает применить ядерное оружие», пишет Pravda.ru. Ранее экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Америке нужен такой лидер как президент России Владимир Путин. По словам Трампа, Америке во власти нужны самые умные люди страны. Ведущий Fox News Такер Карлсон выступил с критикой в сторону советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за его призыв к США нанести ядерные удары по России. Об этом сообщает Lenta.ru. «Подобные высказывания являются неуместными и говорят о невменяемости их автора», — заявил Карлсон в эфире Fox News. «То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. Вменяемые люди так не говорят. Никогда!», — добавил телеведущий. Подоляк призвал США нанести ядерные удары, чтобы уничтожить ядерные пусковые площадки в России. По его словам, пойти на такой шаг нужно будет оперативно, если даже просто станет известно, что Москва «думает применить ядерное оружие», пишет Pravda.ru. Ранее экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Америке нужен такой лидер как президент России Владимир Путин. По словам Трампа, Америке во власти нужны самые умные люди страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям