Трамп: США нужен свой Путин

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Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд
По словам Трампа, Америке нужен кто-то, кто станет великим лидером Фото:

Америке нужен такой лидер как президент России Владимир Путин. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, Америке нужен кто-то, кто сможет стать большим лидером. «Нам нужны наши самые умные люди, потому что такие люди как Си, как Макрон, я могу перечислить множество из них, такие как Путин, у которого, конечно, другое обаяние. Это свирепые люди, других таких нет. Это жесткие люди. Они умны, не знают поражений. И неважно: республиканец, демократ. Я хочу видеть такого же человека», — сказал экс-президент в эфире Fox News.

Ранее Трамп обвинил сторонников президента США Джо Байдена в распространении фейков о России. По словам экс-президента, Демократическая партия США является «партией дезинформации», в том числе по России.

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Америке нужен такой лидер как президент России Владимир Путин. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, Америке нужен кто-то, кто сможет стать большим лидером. «Нам нужны наши самые умные люди, потому что такие люди как Си, как Макрон, я могу перечислить множество из них, такие как Путин, у которого, конечно, другое обаяние. Это свирепые люди, других таких нет. Это жесткие люди. Они умны, не знают поражений. И неважно: республиканец, демократ. Я хочу видеть такого же человека», — сказал экс-президент в эфире Fox News. Ранее Трамп обвинил сторонников президента США Джо Байдена в распространении фейков о России. По словам экс-президента, Демократическая партия США является «партией дезинформации», в том числе по России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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