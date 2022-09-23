Трамп: США нужен свой Путин

23 сентября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

По словам Трампа, Америке нужен кто-то, кто станет великим лидером Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Америке нужен такой лидер как президент России Владимир Путин. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, Америке нужен кто-то, кто сможет стать большим лидером. «Нам нужны наши самые умные люди, потому что такие люди как Си, как Макрон, я могу перечислить множество из них, такие как Путин, у которого, конечно, другое обаяние. Это свирепые люди, других таких нет. Это жесткие люди. Они умны, не знают поражений. И неважно: республиканец, демократ. Я хочу видеть такого же человека», — сказал экс-президент в эфире Fox News. Ранее Трамп обвинил сторонников президента США Джо Байдена в распространении фейков о России. По словам экс-президента, Демократическая партия США является «партией дезинформации», в том числе по России.

Америке нужен такой лидер как президент России Владимир Путин. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп. По словам Трампа, Америке нужен кто-то, кто сможет стать большим лидером. «Нам нужны наши самые умные люди, потому что такие люди как Си, как Макрон, я могу перечислить множество из них, такие как Путин, у которого, конечно, другое обаяние. Это свирепые люди, других таких нет. Это жесткие люди. Они умны, не знают поражений. И неважно: республиканец, демократ. Я хочу видеть такого же человека», — сказал экс-президент в эфире Fox News. Ранее Трамп обвинил сторонников президента США Джо Байдена в распространении фейков о России. По словам экс-президента, Демократическая партия США является «партией дезинформации», в том числе по России.