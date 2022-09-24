Беженка, чей дом взорвали ВСУ, проголосовала на референдуме за воссоединение с Россией

25 сентября 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

После атаки со стороны ВСУ Елена Ларкина едва не лишилась руки Фото: пресс-служба мэрии Нягани новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Нягани (ХМАО) беженка из Донбасса Людмила Ларкина проголосовала за вхождение освобожденных территорий Донбасса в состав РФ. В апреле в ее бывший дом в Мариуполе попал украинский снаряд и разрушил его. Сама женщина едва не лишилась руки. Об этом она рассказала журналисту URA.RU. «Мариуполь скорее русский, чем украинский, ведь все в нем всегда говорили по-русски. И в 2014 году почти весь город проголосовал за присоединение Донбасса к РФ, но тогда нас не услышали. Сейчас наконец должна восторжествовать справедливость, поэтому мы с сыном отдали свои голоса за то, чтобы русский Мариуполь стал частью России», — поделилась Людмила. Ларкина и ее 20-летний сын эвакуировались из Мариуполя в Нягань в апреле. Здесь много лет живут ее братья. Женщина сильно пострадала во время обстрелов: 20 марта в их квартиру попал снаряд, ей серьезно ранило руку и обожгло лицо, сын тоже получил травмы. Мужу Людмилы удалось вывезти семью в безопасное место, но сам он вернулся в Мариуполь, чтобы ухаживать за пожилыми родителями. Сейчас он живет с ними — дом, в котором находилась квартира Ларкиных, полностью разрушен. Врачи в Нягани прооперировали Людмилу, но ее рука восстанавливается медленно: сильно поврежден нерв. Лечение, как говорят медики, будет долгим. Ранее URA.RU писало о семье беженцев, проголосовавших на референдуме в Нягани. Оксана Сидоренко и ее родные рассказали, что мечтают о мире и что Донбасс должен войти в состав РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русскоязычного населения со стороны украинского режима. Референдум по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины проходит с 23 по 27 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нягани (ХМАО) беженка из Донбасса Людмила Ларкина проголосовала за вхождение освобожденных территорий Донбасса в состав РФ. В апреле в ее бывший дом в Мариуполе попал украинский снаряд и разрушил его. Сама женщина едва не лишилась руки. Об этом она рассказала журналисту URA.RU. «Мариуполь скорее русский, чем украинский, ведь все в нем всегда говорили по-русски. И в 2014 году почти весь город проголосовал за присоединение Донбасса к РФ, но тогда нас не услышали. Сейчас наконец должна восторжествовать справедливость, поэтому мы с сыном отдали свои голоса за то, чтобы русский Мариуполь стал частью России», — поделилась Людмила. Ларкина и ее 20-летний сын эвакуировались из Мариуполя в Нягань в апреле. Здесь много лет живут ее братья. Женщина сильно пострадала во время обстрелов: 20 марта в их квартиру попал снаряд, ей серьезно ранило руку и обожгло лицо, сын тоже получил травмы. Мужу Людмилы удалось вывезти семью в безопасное место, но сам он вернулся в Мариуполь, чтобы ухаживать за пожилыми родителями. Сейчас он живет с ними — дом, в котором находилась квартира Ларкиных, полностью разрушен. Врачи в Нягани прооперировали Людмилу, но ее рука восстанавливается медленно: сильно поврежден нерв. Лечение, как говорят медики, будет долгим. Ранее URA.RU писало о семье беженцев, проголосовавших на референдуме в Нягани. Оксана Сидоренко и ее родные рассказали, что мечтают о мире и что Донбасс должен войти в состав РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русскоязычного населения со стороны украинского режима. Референдум по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины проходит с 23 по 27 сентября.