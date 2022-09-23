23 сентября 2022

Екатеринбуржец на машине сбил пешехода, перебегавшего дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
ДТП произошло ночью 24 сентября в Екатеринбурге на улице Белинского Фото:

В Екатеринбурге водитель LADA Granta сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель LADA Granta двигался по улице Белинского и сбил 32-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте», — рассказал представитель ведомства.

Авария произошла 24 сентября примерно в час ночи. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу №36.

Ранее URA.RU сообщали, что в Екатеринбурге сбили 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. В результате аварии ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Авария произошла в Екатеринбурге на улице Белинского
Фото:

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В Екатеринбурге водитель LADA Granta сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель LADA Granta двигался по улице Белинского и сбил 32-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла 24 сентября примерно в час ночи. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу №36. Ранее URA.RU сообщали, что в Екатеринбурге сбили 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. В результате аварии ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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