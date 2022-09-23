В Екатеринбурге водитель LADA Granta сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель LADA Granta двигался по улице Белинского и сбил 32-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте», — рассказал представитель ведомства.
Авария произошла 24 сентября примерно в час ночи. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу №36.
Ранее URA.RU сообщали, что в Екатеринбурге сбили 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. В результате аварии ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
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