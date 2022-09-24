Итальянский наблюдатель рассказал о причинах поездки на референдум

Наблюдатель из Италии: жители Донбасса добровольно идут на участки голосовать

25 сентября 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Украина продолжает обстрелы понимая, что жители Донбасса идут голосовать, указал Вито Гриттани Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ходе референдумов продолжаются обстрелы со стороны украинских военнослужащих, они не останавливаются, несмотря на то, что мирные жители добровольно идут на участки голосовать. Именно об этом нужно рассказать странам Запада, мы приехали убедиться в этом. Об этом заявил наблюдатель из Италии Вито Гриттани, который в настоящее время находится в Донецке. «Мы приехали убедиться, в том, что другая сторона [Украина] не останавливается и не остановится. Она не остановится даже перед свободным волеизъявлением народа и все равно продолжает обстрелы в ходе референдума, понимая, что мирные жители идут голосовать. Именно об этом мы будем рассказывать в своих странах», — сказал Гриттани сообщает корреспондент URA.RU. По его словам, он будет говорить правду о мнении жителей Донбасса. «Я могу находиться в центре событий и говорить правду <…> У нас есть своя информационная бомба», — заявил он. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. Ранее председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что киевские власти делают все для того, чтобы сорвать референдум в ДНР. По его словам, в адрес членов комиссий поступают угрозы, а из-за обстрела в Запорожской области сгорел избирательный участок.

В ходе референдумов продолжаются обстрелы со стороны украинских военнослужащих, они не останавливаются, несмотря на то, что мирные жители добровольно идут на участки голосовать. Именно об этом нужно рассказать странам Запада, мы приехали убедиться в этом. Об этом заявил наблюдатель из Италии Вито Гриттани, который в настоящее время находится в Донецке. «Мы приехали убедиться, в том, что другая сторона [Украина] не останавливается и не остановится. Она не остановится даже перед свободным волеизъявлением народа и все равно продолжает обстрелы в ходе референдума, понимая, что мирные жители идут голосовать. Именно об этом мы будем рассказывать в своих странах», — сказал Гриттани сообщает корреспондент URA.RU. По его словам, он будет говорить правду о мнении жителей Донбасса. «Я могу находиться в центре событий и говорить правду <…> У нас есть своя информационная бомба», — заявил он. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. Ранее председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что киевские власти делают все для того, чтобы сорвать референдум в ДНР. По его словам, в адрес членов комиссий поступают угрозы, а из-за обстрела в Запорожской области сгорел избирательный участок.