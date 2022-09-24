24 сентября 2022

Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв

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Виды Мелитополя. Мелитополь, мелитополь
Об этом рассказали власти региона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе прогремел взрыв. Об этом доложил член главного совета администрации (ГСА) региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее в городе произошел теракт, совершенный украинскими спецслужбами. Он был направлен на запугивание жителей региона, сообщали власти Запорожской области. В результате теракта пострадало три человека. Референдум о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября. Часть территории российские войска заняли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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В Мелитополе прогремел взрыв. Об этом доложил член главного совета администрации (ГСА) региона Владимир Рогов. «В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал Рогов в своем Telegram-канале. Ранее в городе произошел теракт, совершенный украинскими спецслужбами. Он был направлен на запугивание жителей региона, сообщали власти Запорожской области. В результате теракта пострадало три человека. Референдум о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября. Часть территории российские войска заняли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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