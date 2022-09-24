Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв

24 сентября 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Об этом рассказали власти региона Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мелитополе прогремел взрыв. Об этом доложил член главного совета администрации (ГСА) региона Владимир Рогов. «В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал Рогов в своем Telegram-канале. Ранее в городе произошел теракт, совершенный украинскими спецслужбами. Он был направлен на запугивание жителей региона, сообщали власти Запорожской области. В результате теракта пострадало три человека. Референдум о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября. Часть территории российские войска заняли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

В Мелитополе прогремел взрыв. Об этом доложил член главного совета администрации (ГСА) региона Владимир Рогов. «В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал Рогов в своем Telegram-канале. Ранее в городе произошел теракт, совершенный украинскими спецслужбами. Он был направлен на запугивание жителей региона, сообщали власти Запорожской области. В результате теракта пострадало три человека. Референдум о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября. Часть территории российские войска заняли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.