Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв

Об этом рассказали власти региона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Мелитополе прогремел взрыв. Об этом доложил член главного совета администрации (ГСА) региона Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее в городе произошел теракт, совершенный украинскими спецслужбами. Он был направлен на запугивание жителей региона, сообщали власти Запорожской области. В результате теракта пострадало три человека. Референдум о присоединении региона к России пройдет с 23 по 27 сентября. Часть территории российские войска заняли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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