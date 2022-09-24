Глава МИД РФ: Америка является стороной конфликта на Украине

Лавров обвинил США в прямом участии в боях на Украине

25 сентября 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

США являются стороной вооруженного конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США являются стороной конфликта на Украине. Своим мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров. «Не так давно один из командующих вооруженными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: „Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем“. Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?» — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации. Он добавил, что Вашингтон владеет спутниками и инфраструктурой, которые задействованы в спецоперации. По его мнению, это является прямым доказательством причастности Америки к конфликту на Украине. Ранее глава МИД говорил о том, что из натовского, американского вооружения обстреливают российскую территорию, из-за чего страдает мирное население. Лавров подчеркнул — США даже не пытаются скрыть факт того, что передают Киеву разведданные для нанесения ударов по российской армии. Он добавил, что Россия фиксирует присутствие американских наемников в украинском конфликте.

США являются стороной конфликта на Украине. Своим мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров. «Не так давно один из командующих вооруженными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: „Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем“. Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?» — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации. Он добавил, что Вашингтон владеет спутниками и инфраструктурой, которые задействованы в спецоперации. По его мнению, это является прямым доказательством причастности Америки к конфликту на Украине. Ранее глава МИД говорил о том, что из натовского, американского вооружения обстреливают российскую территорию, из-за чего страдает мирное население. Лавров подчеркнул — США даже не пытаются скрыть факт того, что передают Киеву разведданные для нанесения ударов по российской армии. Он добавил, что Россия фиксирует присутствие американских наемников в украинском конфликте.