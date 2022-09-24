Лавров: Россия не будет инициатором диалога с Западом по Украине

Российские власти отказываются первыми делать шаги для контактов с западными партнерами насчет ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы от контактов не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. Потому что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов», — доложил Лавров на пресс-конференции после 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Заседание транслировалось на официальном youtube-канале организации.
Российский дипломат подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной. Он напомнил, что Киев прервал переговоры еще в середине лета.
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Российские власти отказываются первыми делать шаги для контактов с западными партнерами насчет ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы от контактов не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. Потому что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов», — доложил Лавров на пресс-конференции после 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Заседание транслировалось на официальном youtube-канале организации. Российский дипломат подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной. Он напомнил, что Киев прервал переговоры еще в середине лета.