24 сентября 2022

Лавров: Россия не будет инициатором диалога с Западом по Украине

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Всероссийский форум
Россия отказывается первой начинать разговор с Западом по поводу спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские власти отказываются первыми делать шаги для контактов с западными партнерами насчет ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы от контактов не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. Потому что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов», — доложил Лавров на пресс-конференции после 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Заседание транслировалось на официальном youtube-канале организации.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной. Он напомнил, что Киев прервал переговоры еще в середине лета.

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Российские власти отказываются первыми делать шаги для контактов с западными партнерами насчет ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы от контактов не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. Потому что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов», — доложил Лавров на пресс-конференции после 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Заседание транслировалось на официальном youtube-канале организации. Российский дипломат подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной. Он напомнил, что Киев прервал переговоры еще в середине лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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