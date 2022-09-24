Глава МИД РФ: Зеленский угрожал применением ядерного оружия еще до спецоперации

Лавров: Зеленский первым «вбросил» вопрос о применении ядерного оружия

25 сентября 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

По словам дипломата, Зеленский поднимал этот вопрос еще до спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский первым поднял тему обладания Киевом ядерным оружием. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В январе этого года Зеленский задолго до начала специальной военной операции заявил в одном из своих выступлений, он много выступал и продолжает это делать, что было крупной ошибкой для Украины отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз. Эта тема была вброшена им в разговоры касательно того, как регулировать проблемы, возникающие на Украине», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция шла на youtube-канале организации. Лавров уточнил, что случаи применения ядерного оружия прописаны в доктрине ядерной безопасности РФ. «Что касается России, […], у нас есть доктрина нашей ядерной безопасности, […] приглашаю вас посмотреть еще раз на абсолютно четко обозначенные случаи, когда допускается применение нами ядерного оружия», — отметил дипломат. По его словам, вся территория России находится под полной защитой государства.

Президент Украины Владимир Зеленский первым поднял тему обладания Киевом ядерным оружием. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В январе этого года Зеленский задолго до начала специальной военной операции заявил в одном из своих выступлений, он много выступал и продолжает это делать, что было крупной ошибкой для Украины отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз. Эта тема была вброшена им в разговоры касательно того, как регулировать проблемы, возникающие на Украине», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция шла на youtube-канале организации. Лавров уточнил, что случаи применения ядерного оружия прописаны в доктрине ядерной безопасности РФ. «Что касается России, […], у нас есть доктрина нашей ядерной безопасности, […] приглашаю вас посмотреть еще раз на абсолютно четко обозначенные случаи, когда допускается применение нами ядерного оружия», — отметил дипломат. По его словам, вся территория России находится под полной защитой государства.